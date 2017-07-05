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В Израиле

Продлен арест родителей, подозреваемых в издевательствах над младенцем

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
Продлен арест родителей, подозреваемых в издевательствах над младенцем

В среду, 5 июля, мировой суд в Хадере продлил на шесть дней срок содержания под стражей семейной пары из Гиват Ольги.

Они подозреваются в издевательствах над девятимесячным сыном. 29 июня родители доставили младенца в больницу, когда тот находился в бессознательном состоянии. Проверка выявила у ребенка внутричерепное кровоизлияние, приведшее к необратимым повреждениям мозга и потере зрения, а также синяки по всему телу.

Медики заподозрили, что младенец получил травмы в результате издевательств. Сообщение поступило в полицию, и родители были задержаны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
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Среда, 5 июля 2017 г.
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