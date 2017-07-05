Перец и Габай встретились с Герцогом в поисках поддержки

Амир Перец и Ави Габай, вышедшие во второй тур праймериз в партии "Авода", посетили проигравшего им на выборах председателя партии Ицхака Герцога с целью заручиться его поддержкой.

Габай также встретился с председателем входящей в блок "Сионистский лагерь" партии "а-Тнуа" Ципи Ливни.

На текущий момент оба лидера "Сионистского лагеря" воздержались от выражения своей позиции по поводу поддержки кого-то из кандидатов.

Ранее свою поддержку Амиру Перецу выразили председатель Всеобщей федерации профсоюзов Ави Нисанкорен и председатель фракции партии "Авода" в Кнессете Мейрав Михаэли.