5 июля 2017 г.
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Перец и Габай встретились с Герцогом в поисках поддержки

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Ицхак Герцог

Амир Перец и Ави Габай, вышедшие во второй тур праймериз в партии "Авода", посетили проигравшего им на выборах председателя партии Ицхака Герцога с целью заручиться его поддержкой.

Габай также встретился с председателем входящей в блок "Сионистский лагерь" партии "а-Тнуа" Ципи Ливни.

На текущий момент оба лидера "Сионистского лагеря" воздержались от выражения своей позиции по поводу поддержки кого-то из кандидатов.

Ранее свою поддержку Амиру Перецу выразили председатель Всеобщей федерации профсоюзов Ави Нисанкорен и председатель фракции партии "Авода" в Кнессете Мейрав Михаэли.

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Во второй круг праймериз в партии "Авода" вышли Амир Перец и Ави Габай







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Среда, 5 июля 2017 г.
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