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В Израиле

Эльор Азария попросил военный суд позволить ему вернуться домой с военной базы

время публикации: 18:24 | последнее обновление: 18:24 блог версия для печати

Йорам Шефтель, адвокат представляющий интересы военнослужащего Эльора Азарии, обратился 5 июля в военный суд по апелляциям с вопросом об условиях ареста его клиента, который 20 июля должен закончить военную службу.

В просьбе адвоката указывается, что суд до сих пор не вынес решения по двум апелляциям на приговор Эльору Азарии. При этом, согласно решению суда в Кастине, до вынесения окончательного решения Азария должен был находиться на своей военной базе в условиях открытого ареста. Но через 15 дней срок службы солдата закончится.

По информации сайта Walla News, Йорам Шефтель, в частности, предложил перевести Эльору Азарию под домашний арест.

21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Он также был приговорен к условному наказанию сроком на год. На решение суда адвокатами солдата была подана апелляция, также апелляция "на слишком мягкий приговор" была подана военной прокуратурой.

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