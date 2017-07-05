"Шалом-Москва" и "Нэклис Банк" оформят российские пенсии без выезда из Израиля

Публикуется на правах рекламы

В рамках новой программы Информационно-консультационного центра "Шалом - Москва" и российского банка "Нэклис Банк" граждане Израиля смогут получить полагающуюся им российскую пенсию без выезда из страны.

По данным консульского информационного портала КД МИД РФ, с 1 января 2015г. вступило в силу постановление правительства России №1386 "О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации". Указанный нормативный акт устанавливает новый порядок оформления пенсии для граждан, проживающих за границей. Согласно постановлению, Пенсионный фонд России не осуществляет пенсионные выплаты на счета в зарубежных банках лицам, пенсия которым была назначена после 1 января 2015г.

При этом п.№4 упомянутого постановления гласит, что "назначенные до 1 января 2015 г. пенсии, выплата которых осуществляется путем перевода за пределы Российской Федерации, выплачиваются в прежнем порядке".

Соответственно, новый порядок не распространяется на граждан, оформивших российскую пенсию ранее 1 января 2015 года.

Другими словами, с 1 января 2015 года, граждане, проживающие за пределами РФ, могут получать пенсию в рублях на банковский счет только на территории РФ. Чтобы получать пенсию, необходимо оформлять доверенность на третьих лиц или самостоятельно выезжать в Россию. Перед отъездом за рубеж человек обязан известить Пенсионный Фонд РФ о своих планах покинуть страну.

Ежегодно ему необходимо подавать справку о том, что он жив и нуждается в государственном обеспечении. С 2016 года процедура усложнилась новым документом, необходимым для индексации денежных перечислений – справкой об отсутствии трудоустройства.

Для того, чтобы помочь израильским пенсионерам избежать указанных проблем, в Израиле был создан информационно-консультационный центр "Шалом-Москва", который в течение года вел переговоры с российскими банками о возможности получения гражданами Израиля российских пенсий без выезда из страны.

В настоящее время достигнута договоренность с российским "Нэклис Банком", который готов открыть израильским пенсионерам счета для перечисления на них российской пенсии. Для того, чтобы пенсионеры могли получать свои деньги в валюте той страны, где они в настоящее время проживают, "Нэклис Банк" выдает международную дебетовую пластиковую карту MasterCard, с помощью которой пенсионер может не только снять деньги со счета, но и оплатить покупки.

"Нэклис Банк", основанный в 1991 году, получил генеральную лицензию Центробанка России на осуществление банковских операций № 1671 от 18.09.2012.

Банк заключил соглашение по доставке пенсии и находится в официальном списке финансовых учреждений, с которыми сотрудничает Пенсионный фонд РФ. Он имеет репутацию стабильного и надежного банка с высоким уровнем обслуживания.

В настоящее время "Нэклис Банк" ведет переговоры с VISA о возможности выпуска пластиковых карт. Также, в скором времени, начнется выпуск карт МИР – российская платежная система.

Совместная программа центра "Шалом-Москва" и российского банка "Нэклис Банк" осуществляется в сотрудничестве и при поддержке российских и израильских адвокатов.

Центр "Шалом-Москва" предлагает новую эксклюзивную услугу по получению пенсии РФ, которая включает:

оформление пенсии в РФ;

открытие счета в российском "Нэклис Банк" – оформление и получение в российском "Нэклис Банк" дебетовой международной пластиковой карты MasterCard, с помощью которой вы сможете распоряжаться своими деньгами в любой точке мира в валюте страны пребывания.

"Шалом-Москва" также предоставляет дополнительные услуги:

помощь в затребовании и получении справок из архивов;

консультации и сбор документов для открытия счетов в российских банках;

нотариальное заверение документов, подготовка доверенностей.

Российский "Нэклис Банк" и Центр "Шалом-Москва" гарантируют сохранность средств клиентов и быстроту прохождения административных процедур.

График работы:

Воскресенье-четверг: с 10:00 до 19:30 (по предварительной записи – по договоренности)

Пятница: с 10:00 до 14:00

Суббота: выходной



Адрес: Тель-Авив, ул. а-Меред, 29, 11 этаж, офис 1130

Телефон: +972-3-6910123. Факс: +972-73-7694466

Адрес электронной почты: office@shalomoskva.com

Адрес сайта: www.shalomoskva.com