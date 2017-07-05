Эхуд Барак заявил о своей поддержке Ави Габая на праймериз в "Аводе"

Эхуд Барак, бывший глава правительства Израиля и бывший министр обороны, сообщил 5 июля, что во втором круге прймериз в партии "Авода" он поддержит Ави Габая.

В своем блоге на Facebook он опубликовал полутораминутный видеоролик, в котором объясняет свой выбор.

Эхуд Барак называет "достойными" обоих кандидатов, прошедших во второй тур. Но при этом он подчеркивает, что они очень разные. В частности, Амир Перец уже возглавлял рабочую партию и символизирует прошлое, а Ави Габай - это будущее партии. По мнению Эхуда Барака Ави Габай может произвести революционным изменениям не только в самой партии, но и "перевернуть" страну. Он представляет собой совершенно новый тип лидера, который может принести изменения.