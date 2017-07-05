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В Израиле

Эхуд Барак заявил о своей поддержке Ави Габая на праймериз в "Аводе"

время публикации: 17:57 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати фото
Эхуд Барак заявил о своей поддержке Ави Габая на праймериз в "Аводе"

Эхуд Барак, бывший глава правительства Израиля и бывший министр обороны, сообщил 5 июля, что во втором круге прймериз в партии "Авода" он поддержит Ави Габая.

В своем блоге на Facebook он опубликовал полутораминутный видеоролик, в котором объясняет свой выбор.

Эхуд Барак называет "достойными" обоих кандидатов, прошедших во второй тур. Но при этом он подчеркивает, что они очень разные. В частности, Амир Перец уже возглавлял рабочую партию и символизирует прошлое, а Ави Габай - это будущее партии. По мнению Эхуда Барака Ави Габай может произвести революционным изменениям не только в самой партии, но и "перевернуть" страну. Он представляет собой совершенно новый тип лидера, который может принести изменения.

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Среда, 5 июля 2017 г.
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