5 июля 2017 г.
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В Израиле

Опубликовано имя офицера, погибшего в Хевроне

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
Давид Голубенчич

Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации имя офицера бригады "Голани", погибшего накануне в результате несчастного случая. Это 22-летний лейтенант Давид Голубенчич, житель поселения Эфрат. Похороны офицера состоятся 5 июля в 16:00 на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

Инцидент произошел накануне примерно в 20:00. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, офицер проводил проверку готовности своих солдат к теракту.

Предполагается, что после завершения учений один из солдат не разрядил автомат и в ходе проверки оружия выстрелил с близкого расстояния в сторону офицера. На место происшествия прибыл вертолет, которым предполагалось доставить раненого в иерусалимскую больницу, однако медики были вынуждены констатировать его смерть.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот распорядился отменить все учения, запланированные в ЦАХАЛе на 6 июля. В этот день во всех подразделениях с солдатами проведут беседы о правилах безопаснсости на учениях. Состоится специальное совещание генштаба по этому вопросу.

Командующий центральным округом генерал-майор Рони Нума назначил специальную комиссию для расследования обстоятельства инцидента. Военная полиция приступила к официальному расследованию.

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Среда, 5 июля 2017 г.
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