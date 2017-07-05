Опубликовано имя офицера, погибшего в Хевроне

Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации имя офицера бригады "Голани", погибшего накануне в результате несчастного случая. Это 22-летний лейтенант Давид Голубенчич, житель поселения Эфрат. Похороны офицера состоятся 5 июля в 16:00 на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

Инцидент произошел накануне примерно в 20:00. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа, офицер проводил проверку готовности своих солдат к теракту.

Предполагается, что после завершения учений один из солдат не разрядил автомат и в ходе проверки оружия выстрелил с близкого расстояния в сторону офицера. На место происшествия прибыл вертолет, которым предполагалось доставить раненого в иерусалимскую больницу, однако медики были вынуждены констатировать его смерть.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот распорядился отменить все учения, запланированные в ЦАХАЛе на 6 июля. В этот день во всех подразделениях с солдатами проведут беседы о правилах безопаснсости на учениях. Состоится специальное совещание генштаба по этому вопросу.

Командующий центральным округом генерал-майор Рони Нума назначил специальную комиссию для расследования обстоятельства инцидента. Военная полиция приступила к официальному расследованию.