Ночные ДТП в Галилее и Негеве, тяжело травмированы два человека

В ночь на среду, 5 июля, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила о госпитализации двух человек, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На трассе 7626, недалеко от поселка Зарзир в Галилее, произошло столкновение двух транспортных средств. Один из водителей, мужчина 20-25 лет, получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе. Второй водитель, мужчина примерно 35 лет, получил легкие травмы и тоже был госпитализирован.

На улице Дерех а-Мешахрерим в Беэр-Шеве автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 45 лет. Бригада МАДА доставила пострадавшего, получившего множественные тяжелые травмы, в городскую больницу "Сорока".