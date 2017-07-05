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В Израиле

Эйлатский пляж КАЦАА открыт для широкой публики

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Эйлатский пляж КАЦАА открыт для широкой публики

Принадлежавший ранее компании КАЦАА (“Кав цинор Эйлат-Ашкелон” - “Трубопровод Эйлат-Ашкелон”) участок береговой линии Красного моря передан в распоряжение муниципалитета Эйлата.

В торжественной церемонии принимали участие министр финансов Моше Кахлон, мэр Эйлата Меир Ицхак Алеви и глава организации КАЦАА Эрез Хальфон.

Речь идет об участке побережья протяженностью около 300 метров, расположенного к югу от Дельфиньего рифа: этот красивейший пляж с коралловыми рифами и морскими обитателями Красного моря был закрыт для общественности в течение около 50 лет. На его территории действует морской заповедник, где изучается влияние человека на экосистему коралловых рифов Красного моря.

“Морское побережье принадлежит всем гражданам страны, - подчеркнул Моше Кахлон в ходе своего выступления на церемонии. - Мы продолжим борьбу за то, чтобы и другие пляжи возвращались общественности”.

Отныне в ограждении, ограничивающем участок пляжа вблизи нефтепровода, будут сделаны ворота для прохода ныряльщиков и отдыхающих. В будущем для граждан будет открыт дополнительный участок побережья протяженностью около 200 метров: на нем будет оборудован “Экологический пляж” для подводного плавания и образовательных программ по изучению подводного мира коралловых рифов.

Протяженность береговой полосы Эйлата составляет около 13 километров, при этом 3,5 километров недоступны для отдыхающих и принадлежат различным организациям, включая “Хеврат Намалей Исраэль” (“Компанию портов Израиля”), ВМС Израиля, министерство экологии, Межуниверситетский исследовательский институт и другие. Однако КАЦАА стала первой организацией, передающей свой участок в распоряжение муниципалитета.

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