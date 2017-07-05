СМИ: в Хевроне при изготовлении взрывного устройства погиб палестинский араб

В одном из кварталов Хеврона прогремел взрыв, в результате которого погиб 35-летний мужчина и еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

По информации сайта 0404.co.il, взрыв стал результатом "производственной аварии" в ходе изготовления взрывного устройства.

По информации информационного агентства Maan, взрыв произошел на пустыре в районе Луза. Погибший и пострадавшие являются жителями Палестинской автономии. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

Maan сообщает, что расследованием обстоятельств взрыва занимается полиция Палестинской автономии.