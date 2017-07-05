В Герцлии из огнестрельного оружия ранен мужчина

В среду поздно вечером в службу срочного вызова полиции ("мокед 100") поступило сообщение выстрелах на улице А-Галиль в Герцлии.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия был обнаружен 58-летний мужчина с огнестрельным ранением. По оценке фельдшеров службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина получил ранение средней тяжести. Он доставлен в больницу.

Полиция расследует обстоятельства применения огнестрельного оружия. На данном этапе рассматриваются все возможные версии случившегося.