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В Израиле

В Герцлии из огнестрельного оружия ранен мужчина

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
В Герцлии из огнестрельного оружия ранен мужчина

В среду поздно вечером в службу срочного вызова полиции ("мокед 100") поступило сообщение выстрелах на улице А-Галиль в Герцлии.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия был обнаружен 58-летний мужчина с огнестрельным ранением. По оценке фельдшеров службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина получил ранение средней тяжести. Он доставлен в больницу.

Полиция расследует обстоятельства применения огнестрельного оружия. На данном этапе рассматриваются все возможные версии случившегося.

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