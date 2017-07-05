Турист из США задержан полицией за то, что нацарапал свое имя на стенах Храма Гроба Господня

В среду, 5 июля, на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме произошло ЧП. Священнослужители заметили, как один из посетителей острым предметом пишет свое имя на стенах Кувуклии.

По информации Walla News, в храм были вызваны сотрудники полиции. Они задержали мужчину и доставили его в отделение, где выяснилось, что он приехал из США в качестве туриста.

Кувуклия - купольная часовня, заключающая в себе Гроб Господень, величайшую христианскую святыню, - только в конце марта открылась после длительной реставрации. Реставрация проводилась впервые за последние 200 лет и длилась около девяти месяцев. Ее стоимость составила 3,7 млн долларов.





