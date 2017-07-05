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Турист из США задержан полицией за то, что нацарапал свое имя на стенах Храма Гроба Господня

время публикации: 21:09 | последнее обновление: 21:49 блог версия для печати фото
Турист из США задержан полицией за то, что выцарапал свое имя на стенах Храма Гроба Господня

В среду, 5 июля, на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме произошло ЧП. Священнослужители заметили, как один из посетителей острым предметом пишет свое имя на стенах Кувуклии.

По информации Walla News, в храм были вызваны сотрудники полиции. Они задержали мужчину и доставили его в отделение, где выяснилось, что он приехал из США в качестве туриста.

Кувуклия - купольная часовня, заключающая в себе Гроб Господень, величайшую христианскую святыню, - только в конце марта открылась после длительной реставрации. Реставрация проводилась впервые за последние 200 лет и длилась около девяти месяцев. Ее стоимость составила 3,7 млн долларов.



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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 марта 2017 г.
В Храме Гроба Господня торжественно открыта обновленная Кувуклия







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