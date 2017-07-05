5 июля 2017 г.
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В Израиле

В Иерусалиме проходят переговоры премьер-министров Израиля и Индии

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
Нарендра Моди и Биньямин Нетаниягу
Биньямин Нетаниягу и Нарендра Моди

Около 14:00 в среду, 5 июля, в иерусалимском отеле "Кинг Дэвид" началась рабочая встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ранее индийский премьер встретился с президентом Израиля Реуверном Ривлиным.

Перед началом переговоров Нетаниягу из окна отеля показал Моди достопримечательности Старого города Иерусалима.

Визит Нарендры Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами. Помимо важного политического аспекта визит Моди имеет также большое экономическое значение для Израиля. Торговый оборот между двумя странами составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,1 миллиарда пришлись на израильский экспорт (9-й по объему рынок израильского экспорта).

Несмотря на то, что наибольшее освещение в СМИ получают оборонные сделки, основными товарами, экспортируемыми Израилем в Индию, являются телекоммуникационное оборудование и металлы (40% экспорта). 14% экспорта приходится на полезные ископаемые, 13% - на химикаты и нефтепродукты, 8% - на точные приборы. Основу импорта составляют химикаты, текстиль, пластик и резина, а также электроприборы.

В рамках визита Моди также ожидается подписание крупных оборонных сделок (Израиль является одним из основных поставщиков вооружений в Индию). Однако не менее важной целью визита является подписание договоров в сферах водного и сельского хозяйства.

Вместе с Моди в Израиль прибыла крупная делегация индийских бизнесменов, заинтересованных в сельскохозяйственных технологиях. В различных индийских штатах при поддержки местных властей активно развиваются израильские сельскохозяйственные центры. Большое значение израильским технологиям придается и в продвигаемом правительством Моди многомиллиардном проекте по очистке Ганга. Также в центре внимания делегации будут технологии "умного города".

Ожидается, что в ходе визита среди прочего будет подписан договор об укреплении сотрудничества в космической сфере, облегчающий использование индийского космодрома для запуска израильских спутников. В общей сложности будут подписаны 7 договоров, в том числе в сферах водного и сельского хозяйства, сотрудничества в научной сфере, в сфере кибербезопасности и т.д.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 июля 2017 г.
Индийский холдинг Adventz подписал договор об участии в строительстве трамваев в Тель-Авиве и Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 июля 2017 г.
Оружие, вода, сельское хозяйство: премьер-министр Индии прибывает в Израиль







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Среда, 5 июля 2017 г.
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