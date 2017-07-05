Нарендра Моди встретился с 11-летним мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с Моше Гольцбергом (Цви), родители которого погибли в результате теракта в Мумбае в 2008 году.

Моше, которому сегодня 11 лет, рассказал о том, как скучает по далекой Индии, в которой он родился. Нарендра Моди пообещал ему, что двери его страны всегда будут открыты для него.

Со своей стороны, Биньямин Нетаниягу пригласил Моше сопровождать его в ходе его визита в Индию.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что мальчик пришел на встречу со своими бабушками и дедушками: Нахманом и Фридой Гольцберг – со стороны отца, и Шимоном и Юдит Розенберг – со стороны матери. Также вместе с ним пришла его няня, Сандра Самюэль, спасшая ему жизнь во время нападения террористов.

Сандра Самюэль, гражданка Индии, работавшая в представительстве ХАБАД в Мумбаи поваром, во время захвата здания террористами схватила двухлетнего израильтянина и выбежала с ним на улицу. Благодаря ей Моше выжил, но его родители, раввин Гавриэль Ноах Гольцберг и Ривка, погибли. Спасшая жизнь мальчику женщина переехала жить в Израиль.

Сандра рассказывала, что двое террористов, которые захватили заложников в здании Нариман и центр еврейской общины ХАБАД, связали своих пленников, некоторые из которых были ранены. Но террористы не решились убить плачущего маленького ребенка, а успокоить его было невозможно. Тогда они потребовали, чтобы няня спустилась с мальчиком в подвал. Но у боевиков не было возможности проследить до конца за тем, как спускается вниз по лестнице няня.

Не доходя до подвала, Сандра увидела бойцов армейского спецподразделения, которые незадолго до того блокировали дом, захваченный террористами, и готовились к штурму. Те проводили ее в безопасное место.





