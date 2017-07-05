"Пограничница" из Иерусалима на свой День рождения получила сахарную косточку

Кинологи пограничной полиции в Иерусалиме устроили вечеринку-сюрприз для своей коллеги. Для именинницы они украсили кабинет "букетами" из розовых и белых воздушных шаров, накрыли праздничный стол, а, когда она вошла в кабинет, пропели для нее поздравления.

Именинница не произнесла ни слова, но вовсе не потому, что она была смущена или растрогана, а потому что говорить она не умеет. Оги - служебная собака. И, как сообщила пресс-служба полиции, ей исполнилось десять лет.

На службу в МАГАВ она поступила, когда ей было два года. И вот уже восемь лет Оги является верной напарницей кинолога, сержанта Ади Фликс.

Кинологи же говорят, что собаки являются неотъемлемой частью их подразделения. И четвероногие друзья, также как люди, каждый день рискуют своей жизнью.





