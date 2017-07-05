5 июля 2017 г.
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В Израиле

"Пограничница" из Иерусалима на свой День рождения получила сахарную косточку

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
"Пограничница" из Иерусалима на свой День рождения получила сладкую косточку
"Пограничница" из Иерусалима на свой День рождения получила сладкую косточку
"Пограничница" из Иерусалима на свой День рождения получила сладкую косточку

Кинологи пограничной полиции в Иерусалиме устроили вечеринку-сюрприз для своей коллеги. Для именинницы они украсили кабинет "букетами" из розовых и белых воздушных шаров, накрыли праздничный стол, а, когда она вошла в кабинет, пропели для нее поздравления.

Именинница не произнесла ни слова, но вовсе не потому, что она была смущена или растрогана, а потому что говорить она не умеет. Оги - служебная собака. И, как сообщила пресс-служба полиции, ей исполнилось десять лет.

На службу в МАГАВ она поступила, когда ей было два года. И вот уже восемь лет Оги является верной напарницей кинолога, сержанта Ади Фликс.

Кинологи же говорят, что собаки являются неотъемлемой частью их подразделения. И четвероногие друзья, также как люди, каждый день рискуют своей жизнью.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 сентября 2016 г.
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