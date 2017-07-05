5 июля 2017 г.
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Прогноз погоды на 5 июля: жарко, понижение температуры, переменная облачность

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 5 июля: жарко, понижение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 июля, температура воздуха будет ниже, чем вчера, но все еще немного выше среднесезонной во внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-32 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 27-42. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 60-160 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В четверг температура заметно понизится и будет соответствовать среднесезонной. В пятницу – без существенных изменений.

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Среда, 5 июля 2017 г.
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