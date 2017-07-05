На шоссе Аялон сотрудники дорожной полиции спасли девушку от самоубийства

Об инциденте, который рано утром произошел на шоссе №20 в районе а-Шарон, рассказала пресс-служба дорожной полиции.

Утром 5 июля в "мокед 100" поступило несколько телефонных звонков от водителей, которые сообщали о "чудаковатой" девушке с двумя собаками и чемоданом, которая перебралась через заграждения моста и, по всей видимости, собирается броситься вниз с 10-метровой высоты. Приехав у казанному месту, полицейские сразу же увидели девушку.

До прибытия дополнительных сил, полицейские перекрыли движение через мости попытались отговорить 20-летнюю девушку от необдуманного поступка. Пока несколько сотрудников полиции отвлекали девушку разговорами, их коллеги незаметно преодолели заграждение и приблизились к потенциальной самоубийце. Полицейским удалось схватить девушку в тот момент, когда она собиралась прыгнуть вниз.

Пресс-служба дорожной полиции сообщает: чтобы предотвратить повторную попытку самоубийства девушка была задержана. Ее осмотрят клинические психиатры и решат, нуждается ли она в их помощи.

Полиция Израиля поблагодарила всех водителей, которые не остались равнодушными, позвонили в "мокед 100" и помогли спасти жизнь человеку.