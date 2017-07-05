При наведении порядка в Каландии офицер был легко ранен взорвавшейся в руке шоковой гранатой

В ночь на среду, 5 июля, в Каландии (между Рамаллой и Иерусалимом) во время столкновений с палестинскими арабами израильские военные и пограничники были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.

В руке одного из офицеров взорвалась шоковая граната. Он получил легкие ранения и был госпитализирован, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Кроме того, в сообщении армейской пресс-службы сказано, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских араба, 11 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в деревне Ятта (к югу от Хеврона) был задержан местный житель, у которого нашли шесть бутылок с зажигательной смесью.