Двое жителей центра страны подозреваются в ограблениях пожилых людей

Полиция задержала двух жителей центра страны, подозреваемых в том, что похищали деньги у пожилых людей.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой полиции, злоумышленники действовали по одной схеме. Они выслеживали пожилых людей на улице, следили за ними до дома. Затем они стучали в дверь и просили у хозяев разменять купюру в 200 шекелей, чтобы "пожертвовать часть денег синагоге". Когда пожилой человек доставал кошелек, они выхватывали его и скрывались.

К настоящему моменту полиции известно, как минимум о 30 случаях ограблений, совершенных по такой схеме.

Полиция задержала подозреваемых, и их арест продлен до 6 июля. Расследование продолжается.