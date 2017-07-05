5 июля 2017 г.
последняя новость: 10:17
Cпагетти по-летнему
Бабушка с железными блинами
Бритни, ах! На лабутенах, ах!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:17 Двое жителей центра страны подозреваются в ограблениях пожилых людей
08:44 МВД удалит из реестра населения "мертвые души" в возрасте старше 110 лет
07:23 Опубликовано имя офицера, погибшего в Хевроне
07:01 При наведении порядка в Каландии офицер был легко ранен взорвавшейся в руке шоковой гранатой
05:56 Прогноз погоды на 5 июля: жарко, понижение температуры, переменная облачность
05:49 Ночные ДТП в Галилее и Негеве, тяжело травмированы два человека
22:33 Разрешено к публикации: случайным выстрелом убит офицер ЦАХАЛа
22:02 Во второй круг праймериз в партии "Авода" вышли Амир Перец и Ави Габай
21:02 Возле Хеврона случайным выстрелом убит израильтянин
21:02 Завершилось голосование на праймериз в партии "Авода"
В Израиле

Двое жителей центра страны подозреваются в ограблениях пожилых людей

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Двое жителей центра страны подозреваются в ограблениях пожилых людей

Полиция задержала двух жителей центра страны, подозреваемых в том, что похищали деньги у пожилых людей.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой полиции, злоумышленники действовали по одной схеме. Они выслеживали пожилых людей на улице, следили за ними до дома. Затем они стучали в дверь и просили у хозяев разменять купюру в 200 шекелей, чтобы "пожертвовать часть денег синагоге". Когда пожилой человек доставал кошелек, они выхватывали его и скрывались.

К настоящему моменту полиции известно, как минимум о 30 случаях ограблений, совершенных по такой схеме.

Полиция задержала подозреваемых, и их арест продлен до 6 июля. Расследование продолжается.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017