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В Израиле

30-летний рабочий со стройки доставлен в больницу с тяжелым тепловым ударом

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати фото
30-летний рабочий со стройки доставлен в больницу с тяжелым тепловым ударом

На стройплощадке на улице Ицхак А-Наси в Ашдоде стало нехорошо 30-летнему рабочему. К приезду "скорой" мужчина мог с трудом вспомнить и назвать свое имя.

Он доставлен в больницу "Каплан". Врачи сообщили, что пациент страдает от обезвоживания и теплового удара. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" напоминают, что в жаркую погоду лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, а также больше пить.

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