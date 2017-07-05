30-летний рабочий со стройки доставлен в больницу с тяжелым тепловым ударом

На стройплощадке на улице Ицхак А-Наси в Ашдоде стало нехорошо 30-летнему рабочему. К приезду "скорой" мужчина мог с трудом вспомнить и назвать свое имя.

Он доставлен в больницу "Каплан". Врачи сообщили, что пациент страдает от обезвоживания и теплового удара. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" напоминают, что в жаркую погоду лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, а также больше пить.