5 июля 2017 г.
последняя новость: 17:16
Cпагетти по-летнему
Бабушка с железными блинами
Бритни, ах! На лабутенах, ах!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:10 Трое подростков подозреваются в изнасиловании ровесницы, страдающей аутизмом
16:48 30-летний рабочий со стройки доставлен в больницу с тяжелым тепловым ударом
16:19 На шоссе Аялон сотрудники дорожной полиции спасли девушку от самоубийства
15:59 В августе на две недели будет прервано железнодорожное сообщение между Хайфой и Тель-Авивом
15:36 В Кфар-Хабад младенца на полчаса забыли в раскаленном автомобиле
14:54 Перец и Габай встретились с Герцогом в поисках поддержки
14:36 Эйлатский пляж КАЦАА открыт для широкой публики
14:12 Пляж "Зиким" закрыт из-за загрязнения из сектора Газы
14:00 В Иерусалиме проходят переговоры премьер-министров Израиля и Индии
13:46 Поножовщина в Димоне и в Кирьят-Бялике: двое раненых
В Израиле

Трое подростков подозреваются в изнасиловании ровесницы, страдающей аутизмом

время публикации: 17:10 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
Трое подростков подозреваются в изнасиловании ровесницы, страдающей аутизмом

Трое подростков, самому старшему из которых 16 лет, задержаны полицией по подозрению в действиях сексуального характера в отношении страдающей аутизмом ровесницы.

В полиции полагают, что не менее семи подростков участвовали или были свидетелями сексуального насилия над девушкой, которое было снято на видео и разослано одноклассникам.

По информации сайта "Мако", инцидент произошел около месяца назад в одном из городов на юге страны, в квартире одного из подозреваемых. По данным следствия, группа подростков зазвала в гости девочку с аутизмом. Оставшись со своей жертвой наедине, как минимум двое из подростков ее изнасиловали, остальные - наблюдали за происходящим.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 октября 2016 г.
Полиция Беэр-Шевы задержала подозреваемых в групповом изнасиловании 17-летней девушки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2016 г.
Сексуальное насилие в отношении "русских" подростков в Израиле. Факторы риска
// NEWSru.co.il // В мире // 23 мая 2016 г.
Оргия в школьном туалете: 15-летнюю школьницу насиловали 25 сверстников
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2016 г.
Владелец бара и подросток задержаны по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2016 г.
Подростка, изнасилованного командиром ИГ, сбросили с крыши за гомосексуализм







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017