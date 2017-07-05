Трое подростков подозреваются в изнасиловании ровесницы, страдающей аутизмом

Трое подростков, самому старшему из которых 16 лет, задержаны полицией по подозрению в действиях сексуального характера в отношении страдающей аутизмом ровесницы.

В полиции полагают, что не менее семи подростков участвовали или были свидетелями сексуального насилия над девушкой, которое было снято на видео и разослано одноклассникам.

По информации сайта "Мако", инцидент произошел около месяца назад в одном из городов на юге страны, в квартире одного из подозреваемых. По данным следствия, группа подростков зазвала в гости девочку с аутизмом. Оставшись со своей жертвой наедине, как минимум двое из подростков ее изнасиловали, остальные - наблюдали за происходящим.