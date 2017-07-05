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В Израиле

Выборы в "Аводе": Габай попросил Герцога и Ливни о поддержке во втором круге

время публикации: 12:54 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати фото
Ави Габай на праймериз "Аводы"

В среду, 5 июля, кандидат на пост главы партии "Авода" Ави Габай встретился с действующим лидером партии Ицхаком Герцогом, а также с главой партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. Подробности этих встреч не разглашаются, однако очевидно, что Габай просил лидеров "Сионистского лагеря" оказать ему поддержку во втором круге голосования.

Отметим, что Ави Габай не является депутатом Кнессета и не сможет занять пост главы парламентской оппозиции в случае победы на выборах. Однако он может пообещать отдать этот пост тому, кто окажет ему поддержку во втором круге. В этой ситуации шансы на то, что Герцог заявит о том, что он поддерживает Габая, весьма высоки.

Позднее с Ихцаком Герцогом встретится и Амир Перец. Сам Герцог направил своим сторонникам обращение, в котором пообещал не принимать решения по поводу поддержки того или иного кандидата до встречи с ними. "Мы встретимся завтра, обо всем поговорим, мне важно выслушать ваше мнение, лишь после этого я приму решение", - говорится в сообщении Герцога.

Ранее Амир Перец выступил на пресс-конференции. В ней принял участие и глава "Гистадрута" Ави Нисанкорен, который заявил, что поддерживает во втором круге Амира Переца. Бывшего министра обороны поддерживают также депутаты Ицик Шмули, Хилик Бар и Нахман Шай. По неподтвержденной информации, в ближайшее время о поддержке Переца заявит и глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли.

Депутаты Йоси Йона и Михаль Биран публично заявили о том, что поддерживают Ави Габая. Его сторонницей является и депутат Шели Яхимович.

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