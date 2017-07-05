Праймериз в "Аводе": глава "Гистадрута" Нисанкорен поддержал Амира Переца

В среду, 5 июля, глава Всеизраильского объединения профсоюзов "Гистадрут" Ави Нисанкорен объявил о поддержке Амира Переца во втором круге праймериз на пост главы партии "Авода". Нисанкорен и Перец выступили на совместной пресс-конференции.

"Я верю в Амира, в его опыт, в его способность привлечь на нашу сторону самых разных людей из самых разных слоев общества. Я верю в то, что Амр Перец может принести победу", - сказал Ави Нисанкорен.

Амир Перец заявил, что главная его задача заключается в победе над Нетаниягу. "В будущий вторник мы представим законопроект о роспуске Кнессета. Всеобщие выборы состоятся не позднее мая 2018 года", - заявил он.

Отметим, что недавняя противник Нисанкорена на выборах главы "Гистадрута" Шели Яхимович в первом круге поддерживала Ави Габая.