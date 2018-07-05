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Совместная декларация Иерусалима и Варшавы о Холокосте вызвала возмущение в Израиле

время публикации: 16:36 | последнее обновление: 17:30 блог версия для печати фото
Совместная декларация Иерусалима и Варшавы о Холокосте вызвала возмущение в Израиле
Совместная декларация Иерусалима и Варшавы о Холокосте вызвала возмущение в Израиле
Совместная декларация Иерусалима и Варшавы о Холокосте вызвала возмущение в Израиле

В четверг, 5 июля, в израильских газетах "Едиот Ахронот" и "Гаарец" была опубликована совместная декларация правительств Израиля и Польши о Холокосте. Ранее этот документ был опубликован на английском, испанском, немецком и французском языках в европейских и американских СМИ.

Текст декларации был согласован во время переговоров между Варшавой и Иерусалимом перед тем, как польское правительство удалило из закона о Холокосте пункт, возмущавший Израиль.

В декларации, в частности, говорится, что стороны, подписавшие ее, не согласны с обвинениями в адрес польского народа и приписывающие ему зверства, которые творились нацистами и их союзниками. Кроме того, в декларации указывается, что польское правительство в изгнании предпринимало шаги для помощи евреям, а польские суды подполья выносили приговоры тем полякам, которые сотрудничали с немецкими властями.

Этот документ вызвал резкую критику в Израиле. Историки музея "Яд ва-Шем" назвали его "проблематичным". По их мнению, декларация противоречит исторической правде, когда пытается представить единичные случаи помощи евреям, как распространенное явление. "Помощь польским евреям была редкостью, а избиения и преследования обычным делом", - говорится в заявлении историков.

В ответ израильская команда, участвовавшая в составлении декларации, сообщила, что главный историк "Яд ва-Шем", профессора Дина Порат также работала над текстом, и он был ею одобрен.

Министр просвещения Нафтали Беннет потребовал от правительства отменить декларацию, заявив, что содержащаяся в ней ложь оскорбляет память жертв Холокоста.



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