"Огненная интифада" Газы. Репортаж о тех, кто борется с пожарами

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова рассказывает о работе пожарных, действующих около границы сектора Газы.

Вторник, 3 июля, между 13:00 и 14:00, база Еврейского национального фонда (ККЛ) рядом с киббуцем Беэри в районе границы с сектором Газы.

Под навесом сотрудники ККЛ травят анекдоты, режут арбуз и по очереди наполняют из "берзии" наплечные канистры с водой и грузят их в машины. Одного из них представляют как "самого опытного водителя на базе". Это Хамед Абу Сиах.

К базе подъезжают уже заправленные водой две пожарные машины, каждую из которых сопровождает тракторон (Зив и Коби). Пожарные выгружаются, один из них раздает остальным указания и бутылки с водой. Это Влад Шин, командир наряда пожарных из центра страны, который базируется в Беэри.

Ко мне подходит Моше Элия, начальник смены пожарной охраны Западного Негева, и советует "покурить и оправиться", потому что "в два начнется". "Сегодня безветренный день, но обычно в это время поднимается ветер, а наши соседи чтут традиции", – объясняет Моше.

Моше. Западный Негев

Первое оповещение поступает примерно в 14:10, как по расписанию. Впереди едет джип ККЛ, потому что сотрудники "Керен каемет" знают местность лучше всего. За ними трактороны и пожарные машины, следом мы с Моше. По дороге Моше объясняет, как издалека отличить дым от пожара от клубов пыли. Про клубы дыма у самой границы Элия говорит, что это горит свалка Газы. Горит она, как объясняет Моше, постоянно, и ветер почти все время дует в "нашу" сторону.

В 14:15 мы на месте. Горит небольшой участок леса в результате падения "огненного шара". Пожарные надевают снаряжение и разматывают "рукава", окружая очаг горения по периметру. Через минуту подъезжает пожарная машина ВВС ЦАХАЛа вместе с двумя пожарными "хаммерами".

Через шесть минут после прибытия огонь потушен, и Моше получает сообщения о новых очагах и направляет пожарных уже в разные точки.

Примерно с 14:10 по 15:30 только в районе киббуца Беэри в этот день было потушено 12 пожаров. Моше объясняет, что в последнюю неделю число пожаров снизилось. Одна из причин – когда "огненный шар" падает на пожарище, гореть там зачастую уже нечему. По словам Моше, террористы запускают по несколько десятков шаров одновременно, понимая, что это сильно затруднит работу пожарных. Если в начале "огненной интифады" бороться приходилось в основном с пожарами, вызванными воздушными змеями, то теперь запускают в основном шары с гелием или водородом. Шар легче запустить и труднее увидеть, потому что они гораздо меньше змеев, зачастую диверсантами используются бесцветные прозрачные презервативы. К тому же, шар может залететь гораздо дальше, были и такие, которые опускались в 17 километрах от границы.

В среднем в Западном Негеве с начала "огненной интифады" возникает по 25-30 пожаров в день.

Если в мирное время в Западном Негеве был один пожарный участок в Нетивоте с двумя пожарными машинами, то теперь к ним прибавилось еще пять пожарных нарядов, плюс четыре от ККЛ, одна машина ВВС ЦАХАЛа и три армейских "хаммера". Район поделен на квадраты, каждый наряд контролирует несколько квадратов. Когда наблюдатель с вышек ККЛ и ЦАХАЛа засекает возгорание и передает по рации сообщение, на место пожара едут все свободные ближайшие наряды. Как правило – это наряд пожарной службы и машина ККЛ. Две машины постоянно дежурят в пожарной части в Нетивоте, чтобы реагировать на чрезвычайные ситуации внутри населенных пунктов.

"Самое главное – это быстрая реакция. В лесу и в поле огонь распространяется с огромной скоростью. Если пожарные не оказываются на месте в течение пяти-шести минут, тушение становится гораздо сложнее", – объясняет Моше.

Хамед. Рахат – Беэри

Сотрудники "Керен каемет" пытаются успеть на все пожары. Они или начальники службы безопасности ("кциней битахон") местных поселков исполняют как роли "проводников", поскольку пожары зачастую возникают в участках, до которых можно добраться только по пересеченной местности, так и пожарных, так как многие из них прошли специальную подготовку и имеют в машине необходимое для первичной борьбы с огнем снаряжение. Один из водителей, житель бедуинского Рахата Хамед Абу Сиах, работает в ККЛ уже 30 лет, и за это время занимал должности от сотрудника безопасности и до егеря, а потом стал тушить пожары.

Зив и Коби. "Отеф Аза"

Зив, водитель одного из тракторонов пожарной службы объясняет, что "экипаж" тракторона – это группа быстрого реагирования. Тракторон может приехать первым практически в любую точку, куда пожарная машина будет добираться гораздо дольше, и сдерживать распространение огня до приезда более серьезных сил.

Напарника Зива, Коби, который служил в ЦАХАЛе пожарным, призвали по срочной повестке на сборы две недели назад. По словам Коби, среди таких же "милуимников" есть и те, кто работает на границе с Газой уже месяц.

Влад. Иркутск – Иегуд – "Отеф Аза"

На подмогу местным пожарным последние несколько месяцев ежедневно приезжают наряды из подразделения "Лехава". Это подразделение относится к оперативному отделу пожарной и спасательной службы Израиля. Оно было создано пять лет назад, в связи с пожаром на горе Кармель, и занимается в том числе подводными спасательными операциями, операциями по спасению в горах. Подразделение временно базируется в Иегуде, но не привязано к определенному населенному пункту. Экипажами этой смены – двумя пожарными машинами и двумя тракторонами – руководит Влад Шин. Точнее, по его выражению, "отвечает за экипажи".

Владу 29 лет, женат, двое детей, живет в Кфар Бин-Нун возле Латруна. В Израиль Влад приехал из Иркутска в 2005 году, через год призвался в ЦАХАЛ, отслужил в десантных войсках, потом несколько лет работал в охране, дождался призыва в пожарную службу и прошел отбор (довольно жесткий) в подразделение "Лехава".

"Можно сказать, что я пошел по стопам моего дяди, который работает пожарным в Сибири. Хотел доказать ему, что тоже могу. К тому же я люблю экстрим, а тут его много", – говорит Влад.

С этим подразделением теперь в качестве волонтера сотрудничает специалист по тушению лесных пожаров Михаил Левин, с которым редакция NEWSru.co.il беседовала в конце июня. Предложения Левина об изменении работ при тушении пожаров в приграничных районах заинтересовало руководство "Лехавы".

Михаил. Санкт-Петербург – Раанана – Иегуд – Кфар-Аза

Михаил Левин, который репатриировался в Израиль всего два года назад, с 2002 года участвовал в тушении лесных пожаров в центральной России как доброволец, в 2008 году организовал "Общество добровольных лесных пожарных", которым руководил до репатриации в Израиль. Под его руководством добровольцы контролировали пожары на всей территории Ладожских шхер от Приозерска до Питкяранта (это полоса островов вдоль северного берега Ладожского озера шириной до 20 км и протяженностью около 120 км). Он автор методики точного расчета рукавно-насосных линий, соавтор "Справочника добровольного лесного пожарного", руководил тушением нескольких сотен лесных пожаров. Кроме того, Левин является разработчиком систем связи и беспилотных аппаратов для обнаружения лесных пожаров.

Одно из предложений Михаила, которое хотят взять на вооружение израильские пожарные, заключается в том, чтобы снабдить пожарные команды воздуходувками-опрыскивателями.

На сегодняшний день у израильских пожарных есть отдельно два агрегата – наспинные воздуходувки с моторчиками и наспинный же опрыскиватель, который работает от баллона на сжатом воздухе (у пожарной службы) и ручные (у сотрудников ККЛ).

"Я предложил пожарным попробовать воздуходовку с емкостью для подачи воды – этот прибор соединяет в себе воздуходувку и опрыскиватель и работает практически до бесконечности. Воздуходувка-опрыскиватель дает мощную струю воздуха, которая сбивает пламя, а при необходимости пожарный открывает кран и дает мощную короткую струю воды. За счет этого сильно сокращается расход воды, что крайне важно в полевых условиях, и сильно увеличивается время автономной работы", – объясняет Михаил.

"В нашем подразделении нет узкопрофильных специалистов по тушению пожаров в лесах и полях. Идея Михаила показалась нам крайне интересной, и мы решили ее опробовать. Кроме того, мы рассматриваем возможность проверить еще одно предложение Михаила – опрыскиватель, который работает не на баллоне со сжатым воздухом, а на моторчике, поскольку трудно в полевых условиях пополнить запасы сжатого воздуха", – рассказывает Влад.

Идеи Левина заинтересовали не только руководство подразделения "Лехава". Михаила вместе с корреспондентом NEWSru.co.il пригласили пообщаться пожарные-добровольцы из киббуца Кфар-Аза.

Арнон, Кфар-Аза

В 2016 году житель одного из киббуцев на границе с сектором Газы Арнон Туви, ныне пенсионер, а до этого – ответственный за безопасность в киббуце, обратился в пожарную и спасательную службу Израиля с просьбой выделить для Кфар-Азы пожарную машину со всем необходимым оборудованием.

В этом поселке находится завод по переработке пластика, на заводе много воспламеняющихся материалов, и Туви давно думал о необходимости создания местной противопожарной службы. Эта уверенность усилилась после обстрелов 2014 года. Просьбу Арнона одобрили на том условии, что он соберет группу добровольцев, которые пройдут курс обучения.

"Собралось больше 20 человек. За полгода мы прошли полный курс и получили удостоверения пожарных-добровольцев. Сначала нам дали огромный пожарный грузовик, который еле ездил, а потом, когда он окончательно сломался, новую небольшую пожарную машину. А потом начался "огненный террор"", – рассказывает Арнон.

Сейчас в команде добровольцев Кфар-Аза 13 человек. Руководит ими Рони Ифрах. За последние три месяца "огненного террора" в киббуце и в окрестностях ими было потушено около 100 пожаров. Добровольцы выезжают на тушение группами по три человека.

"Мы начинаем работать сами, – объясняет Рони, – а потом зависит от масштаба пожара: ветра, температуры воздуха, характера местности. Если сами не справляемся, приезжает наряд пожарных. Завод "Кафрит" нас очень поддерживает, и у дежурных всегда есть возможность сорваться на пожар. Время прибытия у нас в районе 15-20 минут".

Арнон и Рони говорят, что в связи с последними событиями в соседних поселках тоже появились желающие открыть свои пожарные станции, и в пожарной службе Израиля обещают открыть новые курсы.

Михаил Левин, посмотрев на снаряжение и пообщавшись с добровольцами, объяснил корреспонденту NEWSru.co.il, что именно такие группы являются оптимальным вариантом для борьбы с такого рода пожарами.

"Самое критичное – это время прибытия. Чем больше будет таких волонтерских небольших групп, тем быстрее и эффективнее это будет работать. Даже в самых тяжелых условиях, если это не поле пшеницы и нет урагана, такая группа к приезду более значительных сил сможет сдержать распространение огня. А чем у человека больше воды и оборудования, тем меньше он думает, как это расходует. У них оборудования мало, и расходуют они его совершенно адекватно", – говорит Левин.

Моше, рядом с границей Газы

По дороге от одной точки возгорания к следующей Моше Элия рассказывает о себе. Ему 50 лет, женат, четверо детей. Всю жизнь прожил на границе с сектором Газы. В пожарной службе работает 26 лет.

"Я пришел в другое время. Это сейчас нужно проходить отбор, экзамены и так далее. В мое время было иначе. Я услышал, что нужны пожарные, принес справку из полиции об отсутствии судимости, прошел короткий инструктаж и начал работать", – говорит Моше.

Уехать подальше от границы Моше и его семья никогда не думали.

"Здесь так красиво, люди прекрасные, мы привыкли и не боимся. А за жителей Газы мне больно. Я хочу, чтобы они нормально жили и работали, и оставили нас в покое. Были времена, когда мы дружили. Ездили в Газу на рынок, лечили там зубы, оттуда дважды в неделю приезжали рыбаки и торговали у нас рыбой. Когда я был ребенком, у нас туда автобус ходил раз в несколько часов, и нашим общественным транспортом были таксисты из Газы. Они приезжали на таких семиместных машинах, и на них ездили все, в том числе дети. Все изменилось, когда началась первая интифада (в 1987-м). Думаю, проиграли они, а не мы", – говорит Моше.

Газа. За последние 30 лет

По состоянию на 1987-1988 годы, в секторе Газы постоянно проживали менее 600 тысяч арабов. К 2018 году население сектора возросло почти до 2 миллионов человек.

В 2005 году Израиль в одностороннем порядке осуществил эвакуацию армейских подразделений и еврейских поселений из Газы.

Этот шаг не принес мира. После эвакуации израильтян резко возросла интенсивность обстрелов израильской территории из сектора Газы и терактов на границе.

В 2007-м в результате вооруженного переворота террористическая организация "Движение исламского сопротивления" (ХАМАС) установила контроль над Газой. Израиль и Египет ввели блокаду сектора.

ХАМАС значительно укрепил свои вооруженные силы. Особое внимание было уделено ракетным вооружениям и подземным коммуникациям. При этом ХАМАС мало внимания уделял вопросам экономического и социального развития сектора, Газа находится в состоянии тяжелого кризиса.

ЦАХАЛ трижды проводил крупномасштабные антитеррористические операции в секторе Газы: "Литой свинец" зимой 2008-2009 года, "Облачный столп" осенью 2012 года, "Нерушимая скала" летом 2014 года.

После операции "Нерушимая скала" в течение нескольких лет интенсивность ракетно-минометных обстрелов из Газы резко снизилась. Но в последние месяцы ХАМАС не только позволяет другим группировкам осуществлять подобные обстрелы, но и сам участвует в такого рода действиях.

С 30 марта 2018 года ХАМАС инициировал массовые акции протеста, получившие название "Марш возвращения" или "Марш миллионов". В рамках этих акций против Израиля было применено примитивное, но весьма эффективное оружие: "огненные" воздушные змеи и шары – простые летающие конструкции, несущие емкости с зажигательной смесью с горящим фитилем или взрывным устройством. "Огненная интифада" привела к многочисленным пожарам на израильской территории, нанеся огромный ущерб.

До сегодняшнего дня ЦАХАЛ не атакует группы поджигателей, среди которых зачастую есть подростки. Наносятся предупредительные удары по транспортным средствам таких боевиков или рядом с ними.

Проблема огненного террора из Газы, борьбой с которым озабочены специалисты израильской оборонной промышленности, пока не решена.





