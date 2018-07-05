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В Израиле

Агенты "Мосада" вернули в Израиль наручные часы разведчика, убитого в Сирии

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
Агенты "Мосада" вернули в Израиль часы разведчика, убитого в Сирии
Эли Коэн
Биньямин Нетаниягу поздравил сотрудников "Мосада" с успешной операцией

В четверг, 5 июля, была разрешена к публикации информация о том, что "Мосад" вернул из "враждебной страны" наручные часы, принадлежавшие израильскому разведчику Эли Коэну, казненному в Сирии в 1965 году.

Подробности операции не разглашаются. Вместе с тем, в сообщении пресс-службы главы правительства говорится: "После казни Эли Коэна 18 мая 1965 года часы удерживались враждебным Израилю государством. После возвращения часов в Израиль была проведена исследовательская работа, а также были собраны разведданные, позволяющие однозначно утверждать: эти часы, действительно, принадлежали Эли Коэну".

Несколько недель назад на официальной церемонии, посвященной памяти разведчика, глава "Мосада" Йоси Коэн продемонстрировал родным Эли Коэна часы, которые были с ним до последней минуты. В настоящий момент часы находятся в штабе "Мосада" и будут переданы наследникам погибшего агента в Рош а-Шана.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу поздравил сотрудников "Мосада" с успешной операцией, которая была призвана увековечить память о разведчике, внесшем большой вклад в безопасность Израиль.

Эли Коэн родился в семье Шауля и Софи Коэн, эмигрировавших в Египет из сирийского города Алеппо. В доме соблюдались еврейские традиции. В 1949 году семья репатриировалась в Израиль, но Эли предпочел остаться в Египте. В начале 50-х в Египте были схвачены действовавшие там израильские агенты Моше Марзук и Сэми Эзер, вместе с которыми был арестован и Эли Коэн. Поверив версии Коэна о том, что он лишь помогал снимать квартиры израильским рабочим, власти отпустили его на свободу. Летом 1955 года Эли тайно посетил Израиль, после чего снова вернулся в Египет. В декабре 1956 года, после Синайской компании, Коэн был выслан из Египта как неблагонадежный. Оказавшись в Израиле, попытался поступить на службу в "Мосад", но его иврит показался чиновникам слишком архаичным. В 1960-м он поступил на службу в военную разведку, а затем переведен в "Мосад".

Согласно легенде, Коэну предстояло внедриться в близкие к правительству круги Сирии под видом богатого сирийского предпринимателя, унаследовавшего от отца значительное состояние. С начала 1962 года разведчик передал в Израиль десятки радиограмм, в том числе, информацию о бункерах, в которых хранилось полученное от СССР оружие, стратегические планы, касающиеся захвата территорий на севере Израиля, информацию о полученных Сирией 200 советских танках и т.д. В январе 1965 года спецслужбам Сирии удалось с помощью советского пеленгатора обнаружить передатчик израильского разведчика. Коэн был арестован. В феврале он предстал перед судом, который приговорил его к смерти. Место его захоронения неизвестно.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 сентября 2016 г.
Сирийская оппозиция опубликовала видео казни израильского разведчика Эли Коэна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 декабря 2007 г.
Ольмерт пообещал добиться возвращения в Израиль тела разведчика Эли Коэна
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2007 г.
Сирийский источник: "На месте захоронения израильского шпиона построены дома и дороги"
// NEWSru.co.il // Пресса // 16 января 2007 г.
Haaretz: Как тайные контакты стали явными







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