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5 июля 2018 г.
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Нетаниягу: "Теракт, который Иран планировал совершить в Европе, предотвращен не случайно"

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 08:26 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Париж
Нетаниягу: "Теракт, который Иран планировал совершить в Европе, предотвращен неслучайно"

Вечером в среду, 4 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на мероприятии, посвященном 70-летию штурма тюрьмы в Акко. "Против тех, кто угрожает уничтожить Израиль, мы действуем со всей мощью, чтобы обеспечить вечность Израиля", – заявил глава правительства.

Он добавил: "Даже когда мы малочисленны против множества врагов, даже когда нам приходится противостоять всему миру, мы действуем здесь, в нашем регионе, мы делаем это на международной арене – прорываем стену за стеной, а иногда нам приходится пробиваться сквозь стены лицемерия. Вот пример бесконечного лицемерия и дерзости Ирана: на этой неделе президент Ирана встретился с европейскими лидерами, чтобы попытаться преодолеть режим санкций президента Трампа. Я говорю вам, что эта попытка потерпит неудачу - на этой же неделе Иран планировал теракт на французской земле, в Европе. Этот теракт был предотвращен и не случайно. Я призываю лидеров Европы: прекратите финансирование террористического режима, который организует террор против вас и на вашей земле. Хватит вести мягкотелую политику примирения с Ираном".

С аналогичным призывом к европейским странам Нетаниягу выступил накануне на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

Глава правительства Израиля, по всей видимости, дал понять, что к предотвращению теракта во Франции, который был спланирован в Тегеране, причастны израильские спецслужбы. Но формального однозначного заявления по этому поводу со стороны Нетаниягу или других лидеров Израиля не было. Напомним, что 2 июля стало известно: бельгийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке нападения с применением взрывных устройств во время встречи во Франции, которую устраивала иранская оппозиционная политическая группа "Организация моджахедов иранского народа". Агентство Reuters писало, что подозреваемые были задержаны в субботу, 30 июня. У них были изъяты 500 гр взрывчатого вещества пероксид ацетона (TATP) и взрыватель с дистанционном управлением, найденные в автомобиле.

В январе этого года президент Ирана Хасан Роухани в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном требовал принять меры против "иранских террористов", имея ввиду базирующуюся в Париже "Организацию моджахедов иранского народа". Роухани тогда выражал недовольство тем, что "иранская террористическая группа, поощряющая насилие и причастная к последним народным волнениям в Иране" обосновалась во Франции.

Организация "Муджахедин-и-Халк" ("Организация моджахедов иранского народа") формально была создана в 1979 году, вскоре после исламской революции в Иране. Штаб данной организации находился в Ираке. Организацию возглавили активисты марксистско-исламского движения, созданного в Иране еще в 60-е годы. Первоначально эта группа боролась против шахского режима, но после исламской революции ее противником стал режим аятолл. В 2001 году "Муджахедин-и-Халк" объявила об отказе от насильственных действий. По данным СМИ, эта организация в последние годы занимается сбором информации о ядерных и военных объектах Ирана.

Власти Ирана и Ирака считают "Муджахедин-и-Халк" террористической организацией. В течение длительного периода эта организация считалась террористической также в США, Канаде и странах ЕС. Но в 2009 году Евросоюз исключил "Муджахедин-и-Халк" из списка террористических организаций, а в 2012 году тот же шаг был сделан властями США и Канады.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2018 г.
Нетаниягу призвал Европу остановить процесс примирения с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
Полиция ФРГ арестовала иранского дипломата, снабжавшего взрывчаткой террористов
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2018 г.
В Бельгии задержаны подозреваемые в подготовке теракта на встрече "моджахедов иранского народа"







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