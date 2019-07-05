"Эфиопский" протест, "русские правые" и шаги Барака. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Акции протеста репатриантов из Эфиопии, последовавшие за инцидентом, связанным с гибелью 19-летнего Соломона Таки, оттеснили на этой неделе на второй план набирающую ход предвыборную кампанию. Транспортный коллапс, погромы, столкновения с полицией и попытки урегулирования конфликта не имели прямого отношения к выборам – и за 75 дней до открытия избирательных участков политики предпочли не "привязывать" этнический скандал к предвыборной тематике. Из политических лидеров лишь Эхуд Барак, Амир Перец и министр внутренней безопасности Гилад Эрдан навестили семью Соломона Таки. Остальные политики, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ограничились публикацией призывов к сдержанности и прекращению насилия. Когда было необходимо выразить поддержку силам правопорядка, но не нарушить при этом нормы политкорректности, в политических кругах сфокусировались на общих словах и призывах.

Хоть предвыборная кампания и отошла ненадолго на второй план, но она продолжает набирать обороты. Тем более, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн официально объявил о провале инициативы по отмене выборов в Кнессет 22-го созыва.

Во вторник, 2 июля, когда израильтяне отчаянно прокладывали дорогу домой сквозь пробки, вызванные демонстрациями протеста репатриантов из Эфиопии, в здании штаба партии "А-Ямин а-Хадаш" в Бней Браке собралась группа русскоязычных активистов партии. Встреча "Новых правых" репатриантов с представителями штаба партии, в том числе с Нафтали Беннетом, продолжалась более трех часов. "Мы извлекаем уроки из ошибок, которые привели к провалу на выборах в апреле. Главной ошибкой был отрыв от активистов на местах. На сей раз это не повторится", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в партии. В ходе встречи с русскоязычными активистами обсуждался и вопрос возможной кооптации представителя репатриантов в будущий предвыборный список. В "А-Ямин а-Хадаш" не отвергают такой возможности, однако все будет зависеть от того, в какой конфигурации и в каком составе партия будет баллотироваться на выборах. Наиболее вероятной выглядит перспектива объединения с партией "Зеут" во главе с Моше Фейглиным. Камнем преткновения на переговорах остается вопрос о том, кто возглавит объединенный список. Как сообщалось ранее, Фейглин требует проведения открытых праймериз на пост лидера. "Обо всем этом мы будем говорить после 15 июля. Тогда начнутся серьезные переговоры, не раньше", – заявил в беседах с приближенными Нафтали Беннет.

В настоящий момент, стратегия "Новых правых" (как и большинства других партий) только формируется. "Мы баллотируемся на выборах, это ясно. Все остальные вопросы остаются открытыми", – заявляют в партии. Ключевым и не имеющим ответа является вопрос Айелет Шакед. Бывшая министр юстиции находится с семьей в Канаде, и ожидается, что после возвращения в начале следующей недели она объявит о своих дальнейших шагах. "Мы хорошие друзья, но партия никого не ждет", – заявил Беннет. До недавнего времени в партии "Новых правых" не скрывали того, что Шакед может претендовать на первое место. Но постепенно картина меняется. Далеко не очевидно, что Беннет формирующий заново партию, поспешит уступить место своей недавней союзнице.

На левом фланге позиции игроков более определены, однако вопрос сборных также остается открытым. После победы Ницана Горовица на выборах в партии МЕРЕЦ, сменился лидер и в "Аводе". Многоопытный Амир Перец после двенадцатилетнего перерыва вновь занял канцелярию главы партии, победив с большим отрывом Ицика Шмули и Став Шафир. После победы Перец сделал серию заявлений, оставляющих неограниченный простор для спекуляций по поводу того, с кем именно он заключит союз. Глава партии "Авода" заявил, что он и Эхуд Барак оставили в прошлом распри и взаимную неприязнь, пообещал проверить возможность сотрудничества с "Кахоль Лаван" и обязался привести "Аводу" к 15 мандатам, причем четыре принести из правого лагеря. Скорее всего, Перец будет принимать решение на основе опросов ближайших недель. Если тенденция роста сохранится, бывший профсоюзный вождь захочет сыграть свою партию в одиночку. Если же рейтинг "Аводы" вернется к его нынешним показателям, то не исключено, что Перец пойдет на союз с Бараком, вытолкнувшим его из кресла главы "Аводы" в 2007 году.

В "Кахоль Лаван" с интересом наблюдают за перемещениями в левом лагере. "Лучше всего для нас будет, если "Авода", Барак и МЕРЕЦ объединятся. Тогда все станет просто и понятно: будет левый лагерь, будем мы в центре и будет правый лагерь во главе с Нетаниягу", – заявляют в "Кахоль Лаван". В партии Бени Ганца и Яира Лапида опасаются не только электоральной угрозы, которую может представлять для них партия Эхуда Барака. В окружении Ганца не исключают и вероятности того, что Барак после выборов найдет путь в правительство Нетаниягу. Заявление бывшего премьер-министра, сделанное им на пресс-конференции 2 июля, о том, что "ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах и ни на каких условиях не присоединится к правительству Нетаничгу", не убеждают Ганца и его товарищей. На прошлой неделе один из депутатов от "Кахоль Лаван" встретился с Коби Рихтером, главой организации "Даркейну", присоединившейся к партии Барака. "Я прошу тебя только об одном: пообещай мне, что вы не войдете в правительство Нетаниягу", – сказал депутат от "Кахоль Лаван". "Я могу тебе только пообещать, что сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не произошло", – ответил Рихтер.

Вопрос отношений Эхуда Барака и Авигдора Либермана привлекает немало внимания в политических кругах. Однако вероятность союза между ними оценивается как крайне низкая. "В период правительства 2009 года Эхуд Барак создал свой "МИД" в военно-политическом отделе минобороны. Он не вторгался в дела МИДа так грубо, как это делал Беннет, но и практически не контактировал с Либерманом", – рассказал NEWSru.co.il источник, хорошо осведомленный о работе правительства, в котором Эхуд Барак занимал пост министра обороны, а Либерман – пост главы МИДа. "Отношения между этими двумя политиками корректные, но не более того. Союз между ними крайне маловероятен", – добавил наш источник.

К опросам, опубликованным на этой неделе, следует относиться особенно осторожно, так как через 27 дней, когда будут поданы окончательные списки, предвыборная карта изменится почти до неузнаваемости из-за потенциальных союзов на правом и левом флангах. И тем не менее, тенденция усиления НДИ, ослабления "Ликуда" и "Кахоль Лаван", отсутствия 61 мандата у блока "Ликуд" – ультраортодоксы – правые партии, должна стать тревожным сигналом для премьер-министра. Удельный вес идеологических правых партий, не считая НДИ, оценивается в 11-12 мандатов. В опросах, опубликованных "Решет" и "Кешет", этот потенциал исчерпывается почти полностью. Пятничный опрос "Исраэль а-Йом" сулит "правому мегаблоку" 19 мандатов. Однако утрата "Ликудом" мандатов лишает Нетаниягу абсолютного большинства. На этих выборах вряд ли мы увидим кампейн "Ликуда" против партий правого лагеря. Потенциальным источником мандатов для правящей партии остаются избиратели НДИ. Можно предположить, что в ближайшие недели мы станем свидетелями активизации "Ликуда" на "русской" улице с целью остановить отток мандатов.

Разомлевшая от летней жары и от того сонная предвыборная кампания только начинается. Следующий ее пик ожидается между 20 июля и 1 августа. После подачи предвыборных списков вновь настанет затишье, а между 1 и 17 сентября нас ожидает яростная скоротечная схватка, исход которой предсказать сегодня не возьмется никто.





