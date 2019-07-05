Русскоязычные на такие протесты неспособны. Итоги опроса про "эфиопский бунт"

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме ""Эфиопский" протест и действия полиции". В этом опросе, проводившемся в течение одних суток 4-5 июля, приняли участие 8.218 респондентов (6.925 ответили на все 19 вопросов).

В течение нескольких дней по всему Израилю прошли массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей. Наиболее массовыми были протестные акции 2 и 3 июля, в них приняли участие десятки тысяч граждан – представителей общины выходцев из Эфиопии и тех, кто выражал солидарность с ними. Зачастую, особенно 2 июля, манифестации перерастали в беспорядки: демонстранты не только перекрывали трассы, парализовав движение транспорта во многих районах страны, но также нанося ущерб частному и общественному имуществу. В ходе беспорядков были травмированы более 150 человек, в том числе свыше 110 полицейских, задержаны около 140 нарушителей порядка, многих из которых уже предъявлены обвинения. Многие граждане были возмущены тем, что до позднего вечера 2 июля полиция не предпринимала решительных действия для наведения порядка. Третий день протестов был даже более массовым, чем предыдущий, и тоже сопровождался иногда беспорядками, но в целом ситуация контролировалась полицией. В общей сложности, были задержаны 14 нарушителей порядка. О пострадавших 3 июля не сообщалось. 4 июля было объявлено о прекращении массовых протестов.

ИТОГИ ОПРОСА

Подавляющее большинство участников опроса, 75%, не согласны с мнением, что полицейские в Израиле слишком часто применяют оружие, когда в этом нет необходимости. Только 6% с этим согласны.

Более 60% полагают, что применение полицейским огнестрельного оружия в ходе инцидента с Соломоном Такой в Кирьят-Хаиме было оправданным. Примерно 35% выбрали вариант ответа: "Мне трудно однозначно ответить, я не располагаю достаточной информацией". Только 5% считают, что применение оружия было неоправданным.

78% в принципе не поддерживают протест против действий полицейского, выстрел которого привел к гибели Соломона Таки. В поддержку такого протеста однозначно высказались лишь 12% опрошенных.

Абсолютное большинство респондентов, 92%, не согласны с тем, что перекрытие автомобильных трасс в принципе является легитимной формой протеста. Согласны с этим менее 6%.

Мы попросили читателей высказать отношение к массовым акциям протеста эфиопской общины после гибели Соломона Таки. 74% заявили, что их отношение "однозначно негативное", 20% – "отрицательное, хотя отношусь с пониманием", 3% – "положительное, но с некоторыми оговорками", 1% – "однозначно позитивное", менее 1% – "нейтральное". Обращает на себя внимание не только тот факт, что абсолютное большинство участников опроса негативно отнеслись к этим акциям протеста, но и то, что они почти никого не оставили равнодушными.

Почти 84% сказали, что лично им или их близким не приходилось страдать в результате агрессивных действий полицейских в Израиле. 11% говорят, что они или их близкие оказывались в таких ситуациях.

Был задан вопрос: "Пострадали ли лично вы или ваши близкие в результате массовых акций протеста эфиопской общины 2-3 июля?" При этом редакция поясняла, что это может быть физический или материальный ущерб, опоздание на важную встречу или мероприятие и т.д. Почти 45% ответили утвердительно.

54% винят в транспортном коллапсе 2 июля, прежде всего, демонстрантов, 43% – полицию.

Мы попросили читателей дать оценку действиям полиции во время массовых беспорядков 2-3 июля по пятибалльной шкале. Средний балл: 1,88 – между "плохо" и "отвратительно".

Средняя оценка действий правительства еще хуже: 1,63.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что протест был организованным и его целью был подрыв авторитета правительства в предвыборный период?" Выяснилось, что 41% опрошенных согласен с этим утверждением. 35% с этим не согласны. Прочие затруднились с однозначным ответом.

76% не согласны с мнением, что полиция Израиля предвзято негативно относится к выходцам из Эфиопии. 13% с этим мнением согласны.

54% не согласны с мнением, что полиция Израиля предвзято негативно относится к русскоязычным репатриантам. Почти 35% с этим мнением согласны.

При ответе на вопрос "Считаете ли вы, что полицейские в равной степени агрессивны по отношению ко всем группам в обществе?" чаще всего наши читатели выбирали вариант: "Да, но они применяют силу, лишь когда есть необходимость". 17%: "Нет, они "бережно" обращаются с теми, кого поддерживают СМИ". 13%: "Нет, они позволяют себя быть агрессивными только по отношению к меньшинствам". 9%: "Да, и они применяют непропорциональную силу при любом удобном случае". 24% не нашли подходящего варианта ответа.

Абсолютное большинство опрошенных, 93%, уверены, что русскоязычная община в Израиле не способна на проведение таких же решительных массовых акций протеста, какие устроила эфиопская община. Только 2% придерживаются противоположного мнения.

97% наших читателей заявляют: "Протесты эфиопской общины вышли за рамки дозволенного, виновные в нарушении закона должны быть наказаны". 2%: "Протесты эфиопской общины вышли за рамки дозволенного, но не следует никого наказывать за участие в беспорядках". 1%: "Протесты эфиопской общины полностью оправданны и легитимны, какой бы ни была их форма".

Мы попросили наших читателей оценить освещение "эфиопского" протеста израильскими СМИ. 31% считают, что СМИ проявляли явную симпатию по отношению к демонстрантам. Почти 28% полагают, что освещение было объективным. Лишь 3% сказали, что заметили явную симпатию по отношению к полиции. Почти 20% заявили: "Не слежу за освещением этих событий в СМИ".

Мы попросили участников опроса высказать свое отношение к оскорбительным высказываниям в адрес организаторов протеста и представителей эфиопской общины в целом, с которыми можно было столкнуться в социальных сетях в последние дни. Большинство, почти 51%, выбрали ответ: "Я считаю, что они заслужили такое отношение, но воздержусь от оскорблений". 21% заявили: "Полностью поддерживаю, в такой ситуации это оправданно". 16%: "Мне это не нравится, но отношусь с пониманием". И только 9% сказали: "Я считаю это недопустимым".

Подавляющее большинство, свыше 70%, заявили, что их отношение к эфиопской общине после массовых протестов 2-3 июля ухудшилось. 27% говорят, что их отношение не изменилось. Только 1% опрошенных сказали, что их отношение улучшилось.





