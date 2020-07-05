Автобусы, поезда и рестораны: полиция начала операцию по обеспечению выполнений правил минздрава

В воскресенье, 5 июля, полиция приступила к реализации широкомасштабного плана по ужесточению мер в отношении нарушителей распоряжений минздрава.

По сообщению пресс-службы полиции, программа была представлена исполняющим обязанности генинспектора полиции Моти Коэном на совещании с министром внутренней безопасности Амиром Оханой.

Согласно плану, в каждом округе полиции будут созданы специальные штабы по обеспечиванию выполнения требований минздрава. На эти мероприятия будут направлены тысячи полицейских, в том числе из Всеизраильского штаба.

Создано также Управление по выполнению правил карантина израильтянами, возвращающимися из-за рубежа. Каждый новый штаб будет возглавлять заместитель главы округа в звании бригадного генерала.

По сообщению полиции, в минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов проводили операцию по выполнению распоряжений минздрава. Особое внимание уделялось местам массового скопления людей, таким как рестораны, пабы, залы торжеств и клубы.