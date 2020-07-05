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NEWSru.co.il :: В Израиле5 июля 2020 г., 09:44

Автобусы, поезда и рестораны: полиция начала операцию по обеспечению выполнений правил минздрава

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Автобусы, поезда и рестораны: полиция начала операцию по обеспечению выполнений правил минздрава

В воскресенье, 5 июля, полиция приступила к реализации широкомасштабного плана по ужесточению мер в отношении нарушителей распоряжений минздрава.

По сообщению пресс-службы полиции, программа была представлена исполняющим обязанности генинспектора полиции Моти Коэном на совещании с министром внутренней безопасности Амиром Оханой.

Согласно плану, в каждом округе полиции будут созданы специальные штабы по обеспечиванию выполнения требований минздрава. На эти мероприятия будут направлены тысячи полицейских, в том числе из Всеизраильского штаба.


Полицейские совместно с инспекторами муниципалитетов будут контролировать выполнение распоряжений минздрава в общественном транспорте, учреждениях, ресторанах и залах торжеств. При этом особое внимание будет уделяться автобусным и железнодорожным маршрутам, где регулярно наблюдается скопление людей, а также ресторанам и залам торжеств, находящимся в закрытом пространстве. Эти задачи будут выполнять в основном сотрудники дорожной полиции.

Создано также Управление по выполнению правил карантина израильтянами, возвращающимися из-за рубежа. Каждый новый штаб будет возглавлять заместитель главы округа в звании бригадного генерала.

По сообщению полиции, в минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов проводили операцию по выполнению распоряжений минздрава. Особое внимание уделялось местам массового скопления людей, таким как рестораны, пабы, залы торжеств и клубы.

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