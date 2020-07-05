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NEWSru.co.il :: В Израиле5 июля 2020 г., 16:36

Утверждены новые ограничения: до 50 посетителей банкетных залов, баров и клубов

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Утверждены новые ограничения: до 50 посетителей банкетных залов, баров и клубов

В воскресенье, 5 июля, кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса утвердил новые ограничения при проведении массовых мероприятий.

Начиная с 6 июля и до нового решения, число посетителей банкетных залов, баров и клубов может быть не более 50 человек.

Решение было утверждено восемью голосами против трех.

Как сообщалось ранее, на открытии заседания правительства заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, могут быть приняты новые карантинные меры.


Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш ("Ликуд") заявил в свою очередь, что Израиль переживает вторую волну коронавируса, которая "тяжелее и опаснее первой". Он призвал к введению серьезных ограничений на массовые мероприятия. В итоге это предложение получило поддержку кабинета.

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил с критикой решения кабинета. "50 человек в огромном зале "Нокиа" и 50 человек в "матнасе" – это совершенно разные эпидемиологические риски. Нет смысла вводить ограничение на собрания до 50 человек во всех местах, невзирая на их различия. Правило должно действовать с учетом размера места, но в этом правительстве лентяев никто не хочет работать. Это ведет к экономическом краху для сотен тысяч человек", – заявил он.

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