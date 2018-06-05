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В Израиле

"День Наксы". ХАМАС угрожает массированными ракетными обстрелами из Газы

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:11 блог версия для печати фото
На границе Газы, 14 мая 2018 года

5 июня палестинские арабы отмечают так называемый "день Наксы" – день, когда они вспоминают о проигранной против Израиля Шестидневной войне 1967 года. Ожидается новая волна беспорядков на границе сектора Газы, в Иудее и Самарии, в Иерусалиме и арабских населенных пунктах на территории Израиля. Усилены меры безопасности.

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Судя по декларациям "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), планируется не менее масштабная провокация на границе Газе, чем та, что была осуществлена 14 мая, когда в ходе "великого марша" были предприняты многочисленные попытки прорыва границы, и в ходе вооруженного противостояния были убиты около 60 человек.

При этом не исключено, что ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки после "марша возвращения" снова осуществят интенсивный ракетно-минометный обстрел израильской территории, как это было 29 мая.

По крайней мере, 4 июня "посол" ХАМАСа в Тегеране Халид Кадуми заявил: "Мы используем мирные методы, такие как массовые демонстрации. Если враг не поймет наше послание и проявит агрессию, мы ответим на это: сотни ракет ночью обрушатся на головы сионистских поселенцев".

ХАМАС предупреждал, что марш протеста, запланированный на 5 июня, станет самым масштабным за последний месяц, так как жители сектора Газы в этот день "выплеснут весь свой гнев и всю свою боль".

Сайт "Мако" однако пишет, что из-за разногласий между различными палестинскими фракциями организационный комитет марша принял решение ограничиться 5 июня "символическими мероприятиями", сосредоточившись на подготовке "Марша на Иерусалим", который запланирован на ближайшую пятницу.



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