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В Израиле

Взломан израильский генеалогический сайт с данными ДНК его пользователей

время публикации: 5 июня 2018 г., 21:30 | последнее обновление: 5 июня 2018 г., 21:56 блог версия для печати фото
Взломан израильский генеалогический сайт с данными ДНК его пользователей
Взломан израильский генеалогический сайт с данными ДНК его пользователей
Взломан израильский генеалогический сайт с данными ДНК его пользователей

Израильская компания MyHeritage сообщила, что хакеры похитили данные учетных записей 92 миллионов пользователей. Скомпрометированы данные пользователей, которые зарегистрировались на сайте до 16 октября 2017 года.

Популярный генеалогический ресурс недавно стал предоставлять своим пользователям новую услугу: с помощью простого теста ДНК они могли больше узнать о своих корнях, а также найти родственников. Для того, чтобы сделать тест надо было сделать соскоб со слизистой оболочки щеки ватной палочкой, и уже через 3-4 недели можно было получить детальный отчет о своем происхождении и о том, в какой части света жили предки. Если на сайте имелись данные его дальних родственников, пользователь получал об этом уведомление.

В январе 2017 года израильские СМИ сообщали, что на веб-сайте MyHeritage хранятся 35 миллионов генеалогических деревьев.

В понедельник, 4 июня, главному специалисту компании по компьютерной безопасности стало известно о том, что на стороннем сервере был обнаружен файл под именем myheritage, содержащий адреса электронной почты пользователей и хэшированные пароли. В компании отмечают, что для получения доступа к учетным записям пользователей этой информации недостаточно.

Вместе с тем, в MyHeritage заверяют клиентов, что никакие другие их данные не были скомпрометированы. Данные о кредитных картах обрабатываются сторонними сервисами, такими как PayPal, а данные о ДНК - хранятся в системе, на связанной с адресами электронной почты.



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