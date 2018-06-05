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В Израиле

Задержаны террористы, готовившие покушение на Нетаниягу и Барката

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 12:17 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Нир Баркат
Посольство США в Иерусалиме
Задержаны террористы, готовившие покушение на Нетаниягу и Барката

Во вторник, 5 июня, была разрешена к публикации информация о том, что общая служба безопасности (ШАБАК) обезвредила террористическую ячейку, члены которой готовили покушение на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и на мэра Иерусалима Нира Барката.

Согласно опубликованной информации, в группировку входили три человека, являющиеся членами террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП). Их деятельность направлялась активистом этой организации из Сирии. 3 июня всем задержанным было предъявлено обвинение.

В ходе расследования был задержан 30-летний активист НФОП Мухаммад Джамаль Рашадэ, житель лагеря беженцев Шуафат, расположенного на северо-востоке Иерусалима. В прошлом Рашадэ отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. На следствии выяснилось, что, по распоряжению активистов террористических организаций за рубежом, Рашадэ готовил серию покушений на высокопоставленных политических деятелей Израиля, в том числе на Биньямина Нетаниягу и Нира Барката.

Рашадэ также готовил диверсии против зданий, принадлежащих консульству США в Иерусалиме, и планировал нападение на делегацию офицеров канадской армии, находившихся в Израиле с целью обучения сотрудников сил безопасности ПНА. Для осуществления диверсий планировалось доставить в Израиль боевика из Иордании.

Силы безопасности установили, что Рашадэ собирал информацию об объектах готовившихся покушений и совершал дополнительные приготовления. Вскоре после ареста Рашадэ были задержаны еще двое участников ячейки. Их показания дали силам безопасности дополнительную информацию и позволили обосновать подозрения в отношении задержанных террористов.

Напомним, что именно НФОП в октябре 2001 года организовал и осуществил убийство израильского министра Рехавама Зеэви.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2016 г.
СМИ: боевики ХАМАС планировали покушение на Нетаниягу. Подробности







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