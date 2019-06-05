В Узбекистане запретили проведение выставки израильского фотохудожника из-за слова "Иерусалим" в названии

МИД Узбекистана не дал разрешение на проведение в Ташкенте выставки израильского фотохудожника Дмитрия Брикмана, попросив убрать из названия выставки "Иерусалим не просто город" слово "Иерусалим".

Около десяти лет назад израильский фотохудожник и ведущий передачи "Детские недетские вопросы" Дмитрий Брикман выпустил альбом под названием "Иерусалим не просто город". После выхода книги возникла идея одноименной выставки, к организации которой подключился израильский МИД. Выставка посвящена Иерусалиму и состоит из 120 работ, в основном портретов, сделанных в стенах Старого города.

В последующие годы выставка "Иерусалим не просто город" проходила в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже на Платоновском фестивале и в других российских городах. Последним адресом выставки была Астана, где работы Брикмана были показаны в Национальной галерее Казахстана.

По окончании выставки в Астане посол Израиля в Узбекистане Эдди Шапира предложил провести выставку в Ташкенте. Ящики с работами были перевезены в израильское посольство в узбекской столице, посол договорился о проведении выставки с одной из лучших галерей города, оставалось только одно – получить разрешение от МИДа Узбекистана, как того требуют правила страны.

Несколько недель спустя Шапира сообщил фотографу, что в проведении его выставки в Ташкенте было отказано. Официальной причиной отказа узбекского МИДа было "включение древних технологий по изготовлению узбекских шелковых тканей в реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия UNESCO", в связи с чем в Национальной галерее в это время состоится выставка узбекского шелка.

Однако оказалось, что и в другие даты выставку провести не получится.

"Мне позвонил посол и сказал, что из-за Трампа есть проблемы с выставкой, – рассказывает Дмитрий Брикман. – Я, конечно, был польщен, что судьбой моей выставки занимается американский президент, но связь увидел не сразу. Оказалось, что поскольку незадолго до этого Дональд Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, узбекские власти, опасаясь испортить связи с исламским миром, не хотят проводить в столице выставку с таким названием".

Дипломатический источник подтвердил редакции NEWSru.co.il, что проблема возникла из-за названия выставки. По его словам, речь ни в коем случае не идет об отрицательном отношении властей Узбекистана к Израилю, просто чиновники в ситуации, когда решение Дональда Трампа вызвало столь сильное возмущение в исламском мире, хотят подстраховаться от возможных претензий со стороны других мусульманских стран.

Автору дали понять, что выставка состоится, если он готов убрать из названия слово "Иерусалим". Брикман ответил на это предложение отказом.

"Самое забавное, что выставка вообще не про политику, – объясняет фотохудожник, – выставка про людей через призму Иерусалима или про город через призму людей. Многие думают, что Иерусалим – это камни, а на самом деле это прежде всего люди. А этот город – это как большая капля, в которой можно увидеть все, что происходит в нашем мире, все его противоречия и конфликты. Квадратный километр, на котором сосредоточено все".

Фотохудожник снимает Иерусалим уже много лет и рассказывает, что всякий раз, отбирая фотографии для альбома или выставок, в результате оказывается, что треть фотографий посвящены иудаизму, треть – христианству, а треть – исламу.

"Я не считаю снимки, когда отбираю, но каждый раз выходит одно и то же. Наверное, потому что Иерусалим невозможно поделить, как невозможно поделить человека на отдельные части тела", – говорит Дмитрий.

В течение многих месяцев израильский посол Эдди Шапира пытался объяснить узбекским властям, что выставка не имеет отношения к политике, но ответ оставался отрицательным. Выставка "Иерусалим – не просто город" находится в ящиках на территории посольства Израиля в Узбекистане уже полтора года.

Редакция NEWSru.co.il попросила посольство Узбекистана в Израиле прокомментировать ситуацию и объяснить, почему выставка "Иерусалим не просто город" не может быть показана в Ташкенте. Посольство не ответило на наш запрос.

Дмитрий Брикман говорит, что во время бесед, которыми сопровождается открытие выставки в разных странах, ни разу не заходила речь о политике, зато много говорилось о людях. И в короткий фильм "Молитва Иерусалима", который фотохудожник показывает на открытии своих выставок, вошли слова из 25 молитв разных религий.

"Не важно, верующие мы или атеисты, но когда человек в таком состоянии, что ему уже некуда обратиться, он поднимает глаза к небу. И когда уже ничего не помогает, он просит "Господи, помоги мне. Помоги сыну выздороветь, помоги любимому моему, помоги мне". А уж как он это просит… Знаете, совершенно непринципиально, с какого телефонного аппарата вы звоните родителям. Главное – чтобы позвонили", – говорит Дмитрий.

Материал подготовила Алла Гаврилова





