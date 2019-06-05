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5 июня 2019 г.
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В Израиле

Израиль прощается с Нехамой Ривлин, супругой 10-го президента

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
Израиль прощается с Нехамой Ривлин, супругой 10-го президента
Нехама Ривлин в 2016 году
Реувен и Нехама Ривлин в 2018 году

В среду, 5 июня, в Иерусалиме на горе Герцль будет похоронена Нехама Ривлин, супруга 10-го президента Израиля Реувена Ривлина. В 14:00 гроб с телом покойной выставят в Иерусалимском театре, где пройдет траурная церемония прощания.

О кончине Нехамы говорят все политические лидеры Израиля, о ее жизненном пути рассказывают все ведущие израильские СМИ.

Нехама Ривлин, супруга 10-го президента Израиля (1945-2019). Фотогалерея

Нехама Ривлин умерла 4 июня, за день до своего 74-летия, после тяжелой продолжительной болезни.

В начале марта этого года Нехама Ривлин, в течение многих лет страдавшая от фиброза легких, перенесла операцию по пересадке легкого. В начале апреля состояние Ривлин резко ухудшилось. Супругу президента погрузили в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медикам удалось стабилизировать состояние Нехамы, однако оно оставалось "стабильно тяжелым" до самой смерти.

Реувен Ривлин и другие члены семьи опубликовали заявление, в котором поблагодарили персонал больницы "Бейлинсон" за их преданный труд и попытки спасти Нехаму. Израильские политики выразили соболезнования семье Нехамы Ривлин.

Нехама Ривлин родилась 5 июня 1945 года в поселке Херут в семье выходцев из Украины. В 1964 году Нехама поступила в Еврейский университет, где изучала ботанику и генетику. С Ривлиным они познакомилась в 1970 году, а год спустя Нехама и Реувен поженились. У супругов Ривлиных трое детей – Ран, Анат и Риви.

После свадьбы Нехама продолжала работать в университете и не принимала активного участия в политической карьере мужа. Это не изменилось и с избранием Реувена Ривлина в 1988 году в Кнессет 12-го созыва.

В роли первой леди Нехама Ривлин много занималась помощью детям с особыми потребностями и женщинам, пережившим насилие, а также вопросами экологии.

В 2017 году, после выхода на пенсию, Нехама Ривлин начала страдать от фиброза легких, и два года ждала очереди на пересадку. Операция прошла успешно, но вскоре состояние здоровья Нехамы ухудшилось, а через несколько месяцев она скончалась.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июня 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июня 2019 г.
Умерла супруга президента Израиля Нехама Ривлин





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Среда, 5 июня 2019 г.
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