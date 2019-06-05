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В Израиле

На пост министра юстиции назначен депутат Кнессета Амир Охана

время публикации: 5 июня 2019 г., 20:46 | последнее обновление: 5 июня 2019 г., 21:32 блог версия для печати фото
На пост министра юстиции будет назначен депутат Кнессета Амир Охана
Биньямин Нетаниягу и Амир Охана
Айелет Шакед на прощальной церемонии в министерстве юстиции. 4 июня 2019 года

В среду, 5 июня, стало известно, что глава правительства Биньямин Нетаниягу принял решение назначить на пост министра юстиции депутата Кнессета от своей партии Амира Охану.

Отметим, что днем ранее вступило в силу увольнение Нафтали Беннета и Айелет Шакед с министерских постов. Оба министерства, юстиции и просвещения, оказались в руках главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Представители юридической системы Израиля указывали на конфликт интересов, когда портфель министра юстиции находится в руках политика, против которого открыты несколько уголовных дел.

Из пресс-службы главы правительства сообщили, что адвокат Амир Охана хорошо знаком с правовой системой. Он бакалавр права, проходил практику в прокуратуре Центрального округа. В течение десяти лет Охана был адвокатом и выступал в судах по всей стране. В Кнессете он работал над рядом законов, в том числе над Основным законом о еврейском характере государства.

Айелет Шакед пожелала преемнику успехов во всех его начинаниях и изъявила готовность оказать помощь.

Впервые представитель ЛГБТ-общины стал одним из ведущих министров правительства.

Этот пост Амир Охана будет занимать до выборов в Кнессет 22-го созыва и формирования нового правительства.

Ранее юридический советник правительства сообщил, что в условиях переходного правительства, нет необходимости в утверждении назначений министров Кнессетом.

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