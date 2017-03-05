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В Израиле

Загадка галилейского дольмена: рисунок, не имеющий аналогов в истории

время публикации: 10:57 | последнее обновление: 11:32 блог версия для печати фото
Обнаруженные рисунки
Гонен Шарон и Ури Бергер
4000-летний дольмен
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Археологи Колледжа Тель-Хай, Управления древностей и Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили в Галилее самый древний образец наскальной резьбы на дольмене, найденный на Ближнем Востоке за все время археологических исследований.

Его случайно заметил профессор Гонен Шарон из Колледжа Тель-Хай, приехавший на расположенное рядом с киббуцем Шамир поле, где находятся около 400 дольменов. Все они датируются периодом средней бронзы – им более 4 тысяч лет.

Ученый решил осмотреть самый крупный из монументов. Заглянув под скалу, служащую перекрытием, он увидел на ее нижней стороне вырезанные в камне линии. Около 15 таких линий образуют рисунок, напоминающий арку.

"До этого на всем Ближнем Востоке не было обнаружено ни одного дольмена с выбитым рисунком. Его смысл все еще остается для нас загадкой", – признается представитель Управления древностей Ури Бергер.

С помощью новейшего оборудования, используемого специалистами Еврейского университета, была построена трехмерная модель монумента. Это позволило выявить насечки, не заметные невооруженному глазу.

Отметим, что внутреннее пространство дольмена составляет шесть квадратных метров, а масса скалы-перекрытия – около 50 тонн. Конструкция окружена каменным валом в форме подковы. Вес вала – 400 тонн, а радиус – около 20 метров. В этом валу найдены четыре дольмена меньшего размера.

Средний бронзовый век является предметом споров ученых. Одни отмечают, что в этот период практически не встречается крупных городов и монументальных строений, которые свидетельствовали бы о сильной централизованной власти.

С точки зрения других, признак существования такой власти – дольмены, сооружение которых требовало значительных усилий и организации труда. При этом цель, с которой сооружались конструкции, остается неясной.

"Гигантский дольмен в Шамире свидетельствует о развитом обществе. Его сооружение требовало длительных усилий большого числа людей. На это время их надо было организовать, обеспечить едой и кровом. И подобных строительных навыков не найти среди кочевников", – отмечает профессор Гонен Шарон.

Термин "дольмен" означает "каменный стол", что отражает наиболее распространенную их конструкцию – две стены и горизонтальное перекрытие. Монументы практически одинаковой конструкции встречаются на пространстве всей Евразии – от Ирландии до Кореи.



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