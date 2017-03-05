Книга планов правительства Израиля на 2017 год. Программы министерств и ведомств

В воскресенье, 5 марта, правительство представило подробную книгу планов на 2017 год. На 768 страницах книги опубликованы детальные цели, которых планирует достичь каждое министерство и ведомство к концу текущего года.

Подобная книга публикуется уже пятый раз в рамках программы отчетности перед обществом. В новой книге впервые публикуется список государственных баз данных, которые планируется открыть в текущем году. В то же время в ней нет информации о продвижении межминистерских проектов, опубликованных в прошлой книге.

Значительное место в планах всех министерств занимает облегчение обратной связи с населением путем создания новых сайтов, порталов и мобильных приложений, а также вопрос кибербезопасности.

В связи с секретностью в книгу не включены планы министерств обороны, разведки и стратегического планирования. Также в этом году не опубликовало свои планы управление водных ресурсов. Впервые свои планы опубликовали Институт национального страхования и управление электроэнергии.

Редакция NEWSru.co.il представляет читателям наиболее важные и примечательные, на наш взгляд, программы министерств.

Министерство финансов. Министр Моше Кахлон, гендиректор Шай Баабад

Основные задачи министерства на 2017-2018 год: увеличение предложения на рынке жилой недвижимости, усиление конкуренции на рынке финансовых услуг, увеличение производительности труда и обеспечение достойного пенсионного страхования.

К концу 2016 года министерство рассчитывало добиться снижения индекса социального неравенства (индекс Джини) с 0,47 до 0,44, однако добиться этого не удалось. В новой книге минфин ставит более скромную задача – 0,46 в 2017 году и 0,457 в 2018 году. Как и год назад, минфин планирует удержать бюджетный дефицит ниже уровня 2,9% (2,15% в 2016 году). Перевыполнив план по налоговым поступлениям (321,1 миллиарда шекелей при запланированных 312,3 миллиарда шекелей) , в 2017 году минфин рассчитывает закрепить доходы на этом уровне (322,7 миллиарда шекелей).

Довести количество начатых строиться квартир до 60 тысяч министерству в 2016 году не удалось (55.000), поэтому заданная планка перенесена на 2017 год. А вот план по увеличению совокупной прибыли госкомпаний удалось перевыполнить на полмиллиарда шекелей. В новом году государство планирует получить от госкомпаний 3 миллиарда шекеелй.

Уровень производительности труда в Израиле вырос всего на 0,1%. В 2017 году минфин планирует добиться увеличения производительности труда на 1,3%, а в 2018 году – на 1,5%.

Также в планы министерства на текущий год входят внедрение рекомендаций комиссии Локера по сокращению оборота наличных средств (передача в Кнессет соответствующего законодательства до конца года), расширение налоговой базы на 5 тысяч подотчетных (год назад планировалось расширение на 8.000 человек, однако в итоге были добавлены 4.250 новых подотчетных), внедрение реформы One Stop Shop, позволяющей оформлять все бумаги для открытия бизнеса в одном месте, сокращение среднего размера комиссионных, взимаемых за управление пенсионными накоплениями, сокращение количества неактивных пенсионных счетов с 2,3 миллиона до 1,5 миллиона счетов.

Управление планирования и застройки. Директор – Шира Бранд

Как и было запланировано год назад, количество населенных пунктов с утвержденным новым планом развития было увеличено с 52 до 60. В 2017 году к ним планируется добавить еще 8 населенных пунктов. Кроме того, планируется утвердить к реализации участки под застройку 105 тысяч единиц жилья и пять национальных и региональных программ по развитию инфраструктуры (в сфере энергетики, транспорта, водного хозяйства и т.д.). В 2016 году управлению удалось добиться утверждения 40% программ по планированию и застройке в соответствии с предусмотренным графиком. В 2017 году долю утвержденных по графику программ планируется довести до 45%. Среди целей управления следует отметить программу утверждения газораспределительной инфраструктуры, а также улучшение компьютерной системы и качества интеракции с ней конечного пользователя.

Земельное управление. И.о. директора – Адиэль Шемрон

Земельное управление выполнило в 2016 году план по выставлению на продажу участков под застройку 55 тысяч единиц жилья, и в новом году планирует довести этот показатель до 65 тысяч. А вот план по реализации участков под застройку выполнить не удалось. Вместо запланированной реализации участков под 40 тысяч единиц жилья удалось реализовать участки только под 35 тысяч единиц жилья. Несмотря на это, в новом году планируется реализация участков под 45 тысяч единиц жилья. Также в планах управления снос 769 незаконных построек (в 2016 году были снесены 778 незаконных построек) и подача 370 исков с требованием о пресечении незаконного вторжения на общественные земли.

Следует отметить план по внедрению системы BI, предназначенной для помощи в принятии решений руководству Земельного управления, министерства строительства, министерства финансов, жилищного кабинета правительства и управления по планированию и застройке. Система разработана с целью анализа информации в сфере планирования, развития инфраструктуры, реализации земельных участков и сокращения бюрократических препон.

Кроме того, в планах управления – урегулирование всех аспектов прав по использованию земель сельскохозяйственного предназначения, наведение порядка в сфере регистрации недвижимости (в том числе – стандартизация порядка регистрации и открытие регистрации посредством удаленного доступа).

Министерство внутренней безопасности. Министр Гилад Эрдан, и.о. гендиректора – Элиэзер Розенбаум

Как и год назад, МВБ предпочитает не публиковать детальные цели. Среди общих приоритетов на этот раз указаны усиление чувства личной безопасности, сокращение количества жертв преступлений, улучшение качества работы правоохранительных органов в арабском секторе, повышение уровня доверия к полиции представителей эфиопской общины, борьба с киберпреступностью и рэкетом, сокращение времени прибытия пожарных бригад на место вызова, сокращение рецидивизма.

Также стоит отметить планы по активизации борьбы с организованной преступностью путем использования экономического законодательства и расширения работы управления по защите свидетелей, намерение расширить борьбу с коррупцией в органах местной власти, планы по улучшению условий заключения под стражей и разработка альтернатив содержанию под стражей, и намерение улучшить условия оплаты труда работников правоохранительных органов и спасательных служб.

Однако на этот раз МВБ опубликовало и более детальные планы. В частности, министерство продолжает реализацию плана по возвращению на улицы пеших полицейских патрулей, планирует открыть полицейский участок в Явне и пункт полиции в Харише, модернизировать и расширить пункт полиции в аэропорту имени Бен-Гуриона. В этих целях до конца года планируется нанять 621 сотрудника полиции. В рамках работы в арабском, бедуинском, друзском и еврейском ультраортодоксальном секторах планируется нанять еще 358 полицейских, представляющих эти сектора.

Среди детальных задач и обещаний – увеличение количества дежурных патрульных автомобилей дорожной полиции с 75 до 150, закупка тестеров для выявления вождения в под влиянием наркотиков, увеличение с 45 до 60 количества муниципальных подразделений для борьбы с нарушением общественного порядка, открытие 80 клиник по реабилитации от рецептурных лекарств, вызывающих привыкание, организация 18 социальных проектов по борьбе с наркотиками для выходцев из бывших советских республик, 30 таких проектов для общины репатриантов из Эфиопии, 40 – для арабского сектора и 2 – для еврейского ультраортодоксального сектора, реабилитация 300 освобожденных заключенных, увеличение с 9 до 15 количества больниц, в которых запущена программа по предотвращению насилия против персонала.

В сфере борьбы с незаконным строительством планируется проведение 4 крупных операций по сносу незаконных строений и 70 менее значительных операций, а также 350 операций по предотвращению незаконного вторжения на государственные земли.

Также в планах: сокращение на 25% количества краж и на 10% – количества сельскохозяйственных преступлений, увеличение на 10% количества дел в сферах трудоустройства нелегалов и преступлений против животных.

Время рассмотрения заявки на получение оружия планируется сократить с 3 месяцев до 1 месяца.

В сфере пожарной охраны планируется нанять 75 новых сотрудников, получить 50 новых пожарных машин и открыть 9 пожарных станций, а также отремонтировать 4 старых станции.

При управлении тюрем планируется строительство двух новых образовательных центров и модернизация двух производственных центров, открытие 5 центров реабилитации заключенных посредством работы с животными, строительство двух религиозных центров, открытие 6 новых курсов профессиональной подготовки для заключенных. Также планируется ремонт трех тюремных корпусов и расширение медицинского подразделения управления тюрем.

Для улучшения имиджа министерства планируется активизация работы в интернете и социальных сетях, создание стратегии развития брэнда МВБ, улучшение работы с добровольными помощниками полиции.

Министерство строительства и жилищного хозяйства. Министр Йоав Галант, гендиректор Эшель Армони

Часть планов минстроя уже указана в планах минфина и земельного управления. В 2016 году министерство планировало реализовать 25 тысяч квартир в рамках программы "Мехир ле-Миштакен", однако в итоге удалось реализовать только 6.342 квартиры. В 2017 году планируется реализовать еще 18.636, а в 2018 году – 20 тысяч.

Министерству удалось приобрести 950 из 1000 запланированных квартир для фонда социального жилья. В новом году планируется покупка еще 300 единиц, а в 2018 году – 400 единиц жилья.

Как и в предыдущей книге, одним из планов министерства является сокращение времени от завершения планирования земельного участка до передачи ключей жильцам построенных на участке квартир с 44 месяцев до 36-39 месяцев. Время между публикацией тендера на продажу земельного участка до подписания контракта с застройщиком планируется сократить с 9 до 7 месяцев. Министерство планирует достичь заявленной цели к концу 2018 года.

Особое место в новых планах уделено решению жилищных проблем еврейского ультраортодоксального, арабского и друзского секторов. В частности, до конца года планируется реализовать 4-5 тысяч единиц жилья для "харедим", оформить инструкцию по планированию жилья для ультраортодоксального сектора, реализовать 3-3,3 тысячи квартир в населенных пунктах нацменьшинств и утвердить к застройке 30-34 тысячи единиц жилья, построить 6 общественных зданий в друзских населенных пунктах Голанских высот.

Министерство выполнило план по ремонту 10 тысяч единиц социального жилья в 2016 году и планирует отремонтировать еще около 2 тысяч квартир в 2017 году. Долю квартир, соответствующих стандарту качества, удалось довести до 57% (при запланированных 30%), а в новом году планируется довести до 62%. Количество единиц социального жилья, заселенных лицами, не имеющими на это права, в 2016 году удалось сократить с 2.200 до 1.793 (вместо запланированных 1.000). В 2017 году планируется освободить всего 50 таких квартир. Кроме того, планируется создание единой базы данных социального жилья, доступной для жильцов, очередников и получателей пособий.

Также в планах – увеличение помощи в оплате жилья для пожилых, программа помощи репатриантам из Эфиопии, помощь 3.700 солдатам-одиночкам, создание 12 детских центров в друзских и черкесских населенных пунктах, создание 8 подростковых центров в бедуинских населенных пунктах севера

Министерство планировало еще до лета 2016 года провести через Кнессет закон о санкциях против жильцов, блокирующих проекты "Пинуй-Бинуй", однако теперь планы перенесены на конец 2017 года. Кроме того, планируется 10-12 тысяч квартир в рамках проектов "Пинуй-Бинуй" и 2,7-3 тысяч квартир в рамках проектов обновления старых кварталов. К лету 2017 года должно начать действовать управление обновления старых городских кварталов.

Учитывая нехватку строительных рабочих, министерство планирует до конца года довести до 6 количество двусторонних соглашений о ввозе рабочих (в прошлом году было подписано запланированное соглашение с Украиной). В 2016 году строительный сектор использовал только 55% разрешенной квоты на иностранных рабочих. К 2020 году министерство планирует довести этот показатель до 100%. До конца года планируется создание центра тестирования строительных рабочих из Палестинской автономии. К концу года приглашенные в Израиль иностранные компании должны начать строительство 8-10 тысяч квартир. В 2016 году министерству удалось выполнить план по привлечению инвестиций в строительное оборудование (3,75 млрд шекелей при запланированных 3,8 млрд). В новом году планка установлена на 3,9 млрд шекелей. На 2017 год перенесены и планы по открытию строительного колледжа и школы прорабов, а также все прошлогодние планы по подготовке израильских специалистов строительных специальностей (700 строительных рабочих, знакомых с современными технологиями, 100 крановщиков и 500 прорабов).

Центр картографии. Гендиректор Ронен Регев

К прошлогодним задачам в виде увеличения количества пользователей сайтом центра и разработки новых специальных картографических программ с целью облегчения доступа населения к информации, в планы центра картографии добавилась задача по продвижению сферы морского картографирования в прибрежной и эксклюзивной экономической зонах Израиля.

Министерство здравоохранения. Министр Яаков Лицман, гендиректор Моше Бар Симан-Тов

Министерство здравоохранения, год назад обещавшее запуск программ по снижению потребления соли, сахара и насыщенных жиров, в новом году опубликовало первую цель – сокращение потребления сахара с 70 до 63 граммов в сутки, соли – с 9,5 до 8,55 граммов в сутки, а насыщенных жиров – с 20 до 18 граммов в сутки. Однако достижение этой цели планируется только к 2019 году. Также объявлены цели программы по борьбе с излишним весом у школьников: сокращение с 20,7% до 20,2% случаев ожирения или лишнего веса у первоклассников и с 30,8% до 30,5% у семиклассников.

Среди других целей – перевод из частного в общественный медицинский сектор операций на общую сумму 635 миллионов шекелей (в 2016 году на эти цели был выделен бюджет в размере 140 миллионов шекелей), сокращение количества случаев сепсиса при введении центрального катетера во время общей реанимации с 3,7 на до 3,3 случая на 1.000 часов катетеризации, поступление 2.955 человек в школы санитарного ухода на обучение сестринскому делу, сокращение уровня заболеваемости гриппом среди детей 6-9 лет со 166 до 160 случаев на каждые 10.000 детей, привлечение 70 врачей специалистов на переход на госслужбу на полную ставку (с отказом от частной практики).

Среди глобальных целей, не имеющих четких индикаторов – сокращение совокупного дефицита системы общественного здравоохранения, сокращение разрыва в уровне обслуживания между центром и периферией, увеличение уровня удовлетворенности пациентов больниц с 76% до 80%, а пациентов терапевтических отделений – с 74% до 77%, проведение реформы в сфере санитарного ухода за пожилыми, внедрение технологий удаленной медицинской диагностики, упрощение обратной связи пациентов с бюрократическим медицинским аппаратом.

В отдаленных планах – строительство реабилитационного центра при больнице "Пория" к 2021 году и строительство новой больницы в Беэр-Шеве к 2025 году.

Министерство экологии. Министр Зеэв Элькин, гендиректор Исраэль Данцигер

В планах министерства на 2017 год – сокращение выброса летучих органических соединений в воздух в районе Хайфского залива с 1.516 до 1.078 тонн в год, завершение очистки почвы на освобожденных ЦАХАЛом и оборонной промышленностью территориях на площади 1.700 дунамов, увеличение доли перерабатываемого городского мусора с 20% до 23%, а строительного мусора – с 57% до 67% (в 2016 году этот показатель остался на уровне 57%, несмотря на намерение довести его до 70%), увеличение объемов сточных вод, переработанных до предусмотренного стандартом уровня с 47% до 55% (в 2016 году он был увеличен с 42% до 47%, немного ниже запланированного показателя), сокращение выброса тепличных газов с 9,5 до 9,1 тонны в год на душу населения, увеличение доли электричества, вырабатываемого возобновляемыми источниками энергии с 2,6% до 3,1%, сокращение количества потребляемых полиэтиленовых пакетов на 20%.

Значительное внимание планируется уделить чистоте морских пляжей, доведя долю пляжей, чистых в течение 70% времени, с 8% в 2016 году до 50% в 2017 году. Для борьбы с пожарами на открытой местности планируется создание 6 заводов по переработке растительного мусора и 4 центров по переработке пней.

Также в планах – установка специальных фильтров на 700 автомобилях с дизельным двигателем, введение режима чистого воздуха в центральных кварталах Хайфы, запуск к концу года 62 автобусов с электродвигателем, запуск 750 такси с гибридным или электрическим двигателем (в 2016 году было запущено 160 таких такси вместо запланированных 250), установка фильтров на 150 мусоровозов.

Борьба с распространяющими лейшманиоз комарами (в 18 населенных пунктах), создание реестра лицензированных дезинсекторов, завершение работ по восстановлению 8 рек и ручьев, сокращение источников постоянного загрязнения рек и ручьев с 69 до 65 (в прошлом году планировалось сократить их с 71 до 66), утверждение новых инструкций, касающихся уровня шума, сброса отходов в море, судоходства, мониторинга состояния моря, загрязненной почвы и реестра выбросов в атмосферу – среди других задач министерства на текущий год.

К концу 2017 года министерство планирует запустить приложение для мобильных телефонов с экологической информацией, портал для промышленных предприятий, позволяющий удаленную подачу необходимых отчетов и телефонный центр для обращений населения, а также создать собственное подразделение кибербезопасности.

Министерство иностранных дел. Министр Биньямин Нетаниягу, гендиректор Юваль Ротем

В перечне планов МИД первое место занимает координация ожиданий с новой президентской администрацией США, укрепление важности Израиля для США и укрепление единства еврейской общины США в поддержке Израиля.

Еще один новый пункт в планах министерства – укрепление связей с партнерами с упором на взаимную выгоду не только в экономическом плане, но и в работе международных организаций.

Кроме того, планы министерства содержат намерение работать с молодежью и новым поколением лидеров в различных регионах, активизацию борьбы с антисемитизмом, использование сильных сторон Израиля (хайтек, водное хозяйство и т.д.) для укрепления его значимости в мире.

Отдельно отметим следующие пункты:

– Увеличение бюджета международной помощи развивающимся странам.

– Продвижение израильских технологий как средство международной политики.

– Увеличение количества израильтян, занимающих посты в ООН, и увеличение участия Израиля в работе миротворческих контингентов ООН.

– Мониторинг выполнения Ираном обязательств в рамках ядерного соглашения.

– Укрепление отношений со странами Африки и налаживание отношений со странами континента, еще не имеющими дипотношений с Израилем, участие в региональных африканских форумах.

– Продвижение переговоров о свободной торговле с Китаем, Индией, Вьетнамом и Южной Кореей, а также переговоров о ввозе рабочих с Китаем и Филиппинами.

– Продвижение переговоров о свободной торговле с ЕАЭС, экономические переговоры с Сербией, Украиной и Азербайджаном.

– Диалог с Россией по поводу ее политики на Ближнем Востоке.

– Ратификация соглашения о свободной торговле с Колумбией, переговоры с Перу, Панамой и странами Центральной Америки.

– Налаживание отношений с четырьмя латино-американскими государствами, разорвавшими отношения с Израилем.

– Укрепление связей с Египтом и Иорданией, углубление регионального сотрудничества.

Создание "войск мира еврейского народа", фигурировавшее в прошлогоднем плане, в новом плане работы министерства отсутствует. Какая работа была проделана в этом направлении, неизвестно.

Министерство просвещения. Министр Нафтали Беннет, гендиректор Михаль Коэн

Как и год назад, в большинстве случаев в министерстве просвещения не стали указывать конкретных показателей, которых планируется достигнуть, ограничившись намерением улучшить показатели прошлого года. Среди исключений – план увеличить количество учеников, сдающих экзамен по математике на 5 единиц аттестата зрелости, с 11.350 до 15.255 (согласно прошлогоднему плану их должно было быть 18.000), количества учеников в технологических классах со 155.789 до 157.998, а количества классов, в которых экзамены на аттестат зрелости заменены на самостоятельные исследовательские работы – с 200 до 240.

Среди других целей следует отметить план по улучшению владения устной речью, открытие новых классов с уклоном в кибербезопасность, внедрение преподавания роботики и программирования в более ранних классах, расширение профилей профессионально-технических классов, включая классы со специализацией на экологически чистой энергетике.

Также министерство планирует проведение мероприятий "года Иерусалима", внедрение программы подготовки к службе в ЦАХАЛе (увеличение участников военных курсов "Гадна" с 25.850 до 30 тысяч учеников), включение в учебную программу наследия сефардских евреев.

В планах министерства – увеличение количества классов для детей с особыми потребностями, действующих в рамках обычных школ (с 41.693 до 43.285 учеников) и расширение количества встреч и совместных мероприятий классов из школ, представляющих различные сектора, внедрение программы дифференциального финансирования школ на периферии, строительство новых классов в арабском секторе.

Министерство по-прежнему планирует сократить количество учеников в классе для 1-6 классов, однако никаких обещаний на текущий год или даже прогнозов на более отдаленное будущее по данному поводу не дается.

В рамках выполнения задачи по подготовке педагогического состава планируется переквалификация в учителей 5.389 обладателей академических степеней по различным дисциплинам в дополнение к 5.421 человеку, прошедшему переквалификацию в прошлом году. Также планируется продвижение процесса перехода педагогических колледжей под контроль комиссии по высшему образованию.

Министерство сельского хозяйства. Министр Ури Ариэль, гендиректор Шломо Бен-Элиягу

Минсельхоз отметил среди главных задач на 2017 год увеличение объемов экспорта свежей сельхозпродукции с 4,65 млрд шекелей до 4,74 млрд шекелей, а экспорта семян – со 169 до 171 млн долларов, улучшение качества работы скотобоен, сокращение количества проверок, в которых было выявлено завышенное содержание химикатов в продукции, а также сокращение бюрократических процедур, увеличение объемов рыбы местного производства с 1.911 до 2.157 тонн.

Для укрепления сельскохозяйственных поселений министерство планирует завершить к концу года модернизацию инфраструктуры в 47 поселках и утвердить план модернизации еще в 15 населенных пунктах, добавить 500 новых фермерских хозяйств в районах национального предпочтения, увеличить на 7.000 дунамов общую площадь старых фермерских хозяйств.

Среди других планов министерства – создание трех опытных участков выращивания медицинской марихуаны, создание гидропонной учебной фермы, принятие 80 новых семей фермеров на Голанских высотах, создание информационной базы данных для анализа рисков, создание системы предупреждения об экстремальных природных катаклизмах, проведение пилотной программы по распределению излишков сельхозпродукции среди нуждающихся.

С целью предотвращения проникновения вредителей на территорию Израиля министерство планирует создать на границе с Иорданией "купальню" для стерилизации колес пересекающего границу автотранспорта. До конца текущего года планируется утверждение трех из четырех инструкций для принятого еще в 2014 году закона о корме для животных.

Вопрос сокращения численности пеликанов для защиты рыбных ферм, фигурировавший в прошлогодних планах, в новой книге планов не поднимался.

Управление по развитию и урегулированию расселения бедуинов Негева. Гендиректор Яир Мааян

Управление планирует в течение 5 лет реализовать участки под строительство 29.265 единиц жилья в 15 признанных бедуинских населенных пунктах Негева. До конца текущего года планируется подписание 1.525 соглашений с кочевыми бедуинскими семьями и с семьями, проживающими в непризнанных деревнях, о переселении в признанные населенные пункты. Также планируется подготовка инфраструктуры для 3.276 участков под застройку.

В ближайших планах управления – выселение семей, проживающих в районе запланированной прокладки шоссе номер 6 между перекрестками Шокет и Набатим, и их переселение в Умм-Батин, строительство учебных и общественных заведений, модернизация водной и канализационной инфраструктуры, создание и развитие торгово-промышленных зон.

Управление альтернативной службы. Гендиректор Сар-Шалом Джерби

Управление намерено увеличить с 9.000 до 9.200 количество структур, в которых можно проходить альтернативную службу, принять на службу 5.200 представителей национальных меньшинств (на 700 больше чем в 2016 году) и 2.000 представителей ультраортодоксального еврейского сектора (на 200 больше, чем год назад).

Министерство по делам Иерусалима и наследия. Министр Зеэв Элькин, гендиректор Ран Ишай

Выполнив план по увеличению количества иностранных студентов в Иерусалиме до 2.400, министерство планирует в новом году довести его до 3.600. А вот план по количеству участников проходящих в Иерусалиме конференций выполнить не удалось – в прошлом году их было только 10.5 тысяч вместо запланированных 18 тысяч. В новом году министерство попробует довести количество участников конференций до 15 тысяч, а количество самих конференций – с 21 до 25. План по увеличению количества посетителей проходящих в Иерусалиме фестивалей был существенно перевыполнение (530 тысяч вместо 450 тысяч человек), и в новом году планка установлена на 625 тысячах посетителей.

Также в планах министерства – увеличение количества действующих в столице хайтек-проектов со 120 до 140, открытие 8 новых академических программ, проведение двух международных конференций, посвященных 50-летию объединения города, открытие 19 новых объектов наследия для доступа населения, проведения спасательных работ в 10 объектах наследия.

До конца года планируется завершение работ в парках Рокфеллера и "Квартал Синедрион" и открытие 900 новых номеров в отелях. К 2019 году планируется прокладка 42-километровой велотрассы, а к 2021 году – превращение района Эйн-Керем в туристический объект.

В рамках развития арабских кварталов Иерусалима министерство планирует открыть в них 3 новых туристических объекта, оказать помощь 1.300 бизнесам, организовать 30 детских спортивных команд, действующих в школах в вечерние часы.

Министерство экономики и промышленности. Министр Эли Коэн, гендиректор Амит Ланг

В отличие от прошлого года, на этот раз министерство указывает перечень конкретных целей, в достижении которых оно заинтересовано. В частности, планируется увеличение объемов израильского экспорта с 91,9 до 95 миллиардов долларов, перемещение Израиля с 21 на 20 место в OECD по уровню ВВП на душу населения (к 2018 году), сокращение разрыва между Израилем и средним показателем OECD по уровню цен с 20% в 2014 году до 17% в 2018 году, создание на севере страны национального центра по современному промышленному производству (2018 год), создание 1.900 новых рабочих мест для людей с особыми потребностями, перевод или создание на севере страны 130 предприятий.

В новом плане правительства особое внимание уделено привлечению инвестиций и новых технологий в строительный сектор, отличающийся низким уровнем производительности труда. Еще одна важная задача министерства – сокращение бюрократических препон и перевод промышленности на природный газ в качестве источника энергии. Также в планах – расширение закупок общественного сектора у арабских бизнесов, создание фонда для финансирования бизнесов репатриантов из Эфиопии, запуск программы по поощрению интернет-торговли.

Антимонопольное управление. Гендиректор Михаль Гальперин

Под новым руководством антимонопольное управление планирует активнее сотрудничать с законодателями с целью включения правил честной конкуренции в список базовых условий новых законов и инструкций. Также планируется публикация новых рыночных исследований, ужесточение планки наказаний за преступления в сфере честной конкуренции, включение антимонопольных аспектов в решения о распределении ограниченной инфраструктуры.

Министерство науки, технологии и космоса. Министр Офир Акунис, гендиректор Перец Вазан

В планы министерства входит расширение программ по компьютерной грамотности с упором на периферию (с 63 до 73 тысяч участников), предоставление 170 муниципалитетам "научной корзины" для организации мероприятий и образовательных программ, подписание 27 двусторонних соглашений в сфере науки и технологии с другими государствами (в 2016 году было подписано 25 соглашений), продвижение женщин в науке.

Среди других планов министерства – завершение подготовки к созданию академии прикладных и инженерных исследований, финансирование 32 исследований из фонда прикладных и инженерных исследований, создание базы исследований, проведение которых субсидировалось или финансировалось государством (к концу 2019 года).

В космической сфере запланировано осуществление 17 проектов в сфере освоения космоса в сотрудничестве с израильской промышленностью и иностранными государствами, отправка израильского студента на программу обучения в NASA, запуск звена нано-спутников, проведение 12 исследований в космической сфере, запуск спутника Venus совместно с Францией.

Министерство юстиции. Министр Айелет Шакед, гендиректор Ами Пальмор

Министерство юстиции своим приоритетом в текущем году видит ускорение процессов обслуживания населения и увеличение доли услуг, предоставляемых удаленным способом. Среди целей – увеличение доли дел в судах, рассмотрение которых завершилось в течение года, с 83% до 85%, сокращение на 25% времени, требуемого на регистрацию недвижимости, сокращение со 101,4 до 71 количества дней рассмотрения завещания, увеличение с 65% до 80% доли бизнесов, регистрация которых оформляется удаленным способом.

До конца года планируется открыть возможности удаленного открытия дела в отделе регистрации недвижимости, регистрации многоквартирного дома, регистрации и отмены ипотечного залога, удаленного обмена информацией между отделом регистрации недвижимости и банками, обращения за получением юридической помощи (вплоть до встречи с адвокатом), обращений в рамках закона о свободе информации. Также планируется начало предоставления удаленных услуг на сайте государственной прокуратуры, модернизация портала реестра компаний, внедрение новой компьютерной системы для коллегии аудиторов.

Отдельно стоит обещание увеличить долю получивших консультацию до допроса из числа клиентов общественной адвокатуры до 45% после того, как в прошлом году удалось увеличить этот показатель с 30% до 45% вместо запланированных 40%. Также в приоритетах министерства – продвижение статуса Израиля на международной юридической арене, включая борьбу с BDS законодательными средствами.

В списке других целей минюста следует отметить разработку этического кодекса для членов правительства, урегулирование процесса сбора и использования персональной информации государственными структурами, дисциплинарные кодексы для нотариусов, частных детективов, телохранителей, риелторов и оценщиков недвижимости, борьба с полигамией, завершение процесса регистрации земельных участков в Негеве, расширение сотрудничества судебной системы с социальными структурами с целью предотвращения рецидивизма, создание подразделения по борьбе с расизмом.

В законодательной сфере планируется продвижение законов о предоставлении юридической помощи несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, уравнивание законодательства Израиля и Иудеи и Самарии, принятие нового закона о банкротстве, подготовка инструкций о праве работников на защиту частной жизни при использовании компьютеров на рабочем месте, реформа в сфере арбитража, продвижение реформы в гражданском кодексе, внесение поправок к законам о представительских исках, утверждение закона об авторском праве (нарушение авторских прав в интернете), завершение подготовки инструкций к закону о промышленном дизайне и присоединение к Гаагской конвенции по промышленному дизайну, подготовка проекта нового закона о некоммерческих организациях, ратификация Женевского договора о торговых марках.

Управление судебных исполнителей и взыскания долгов. Директор Томер Москович

Управление планирует увеличить долю долгов, взыскиваемых с частных должников, с 32% до 35% от общей суммы долга, сократить количества частных должников с 623,65 тысяч до 606,49 тысяч человек (год назад планировалось сократить их количество с 641 до 609 тысяч), закрыть 1.064 из 2.127 дел о долгах, открытых до 1984 года, изменение формата гонорара адвокатов, занимающихся делами о взыскании долгов, увеличение количества арабоязычных сотрудников управления, увеличение количества операций, которые можно осуществить удаленным способом, перевод рассылки на формат электронной почты.

Министерство алии и абсорбции. Министр Софа Ландвер, гендиректор Алекс Кушнир

В планах министерства – репатриация 30 тысяч евреев диаспоры (год назад планировалось привезти 32 тысячи репатриантов, однако удалось только 26 тысяч) и реэмиграция 7 тысяч бывших израильтян (на 1.000 меньше, чем год назад), подписание контрактов на строительство 2,5 тысяч единиц жилья для пожилых репатриантов, помощь в открытии или расширении репатриантами 240 бизнесов, трудоустройство 5.680 репатриантов (год назад были трудоустроены 6.148 при планах в 3.100 человек), сокращение времени, требуемого для регистрации репатрианта-ученого с 209 до 190 суток, а реэмигранта-ученого – с 95 до 90 суток, оказание помощи в открытии или расширении 240 бизнесов, владельцами которых являются репатрианты.

Также в задачах – компьютеризация процесса предрепатриационных услуг, создание программы изучения иврита для детей израильтян, проживающих за границей (не менее 400 участников), поддержание связи с учеными-израильтянами за границей, интеграция 20 репатриантов и реэмигрантов в оборонные проекты, закупка 150 квартир для семей репатриантов, находящихся в очереди на социальное жилье, подписание контрактов на строительство 2.500 единиц социального жилья на общественных землях, успешное завершение обучения ивриту на продвинутом уровне 1,5 тысячами репатриантов, обладающих требующими лицензирования специальностями, охват программами по работе с подростками в группе риска 4,5 тысяч детей и подростков-репатриантов, публикация 90 тысяч материалов на русском языке, 70 тысяч – на французском и английском, 20 тысяч – на испанском и амхарском, публикация по 160 сообщений в Facebook на русском и английском и 140 сообщений на французском, создание нового мобильного приложения и завершение работы по созданию нового интернет-сайта министерства.

Министерство по развитию периферии, Негева и Галилеи. Министр Арье Маклуф Дери, гендиректор Ариэль Мишаль

Цели министерства – привлечение в Негев и Галилею 3.000 новых жителей (не считая новых репатриантов и реэмигрантов), после того, как в 2016 году удалось привлечь всего 1.500 человек вместо запланированных 7.500, привлечение в Негев и Галилею 5 тысяч репатриантов и реэмигрантов, создание 800 рабочих мест в Негеве и Галилее(год назад удалось создать 300 вместо 1.250) и еще 500 – в населенных пунктах "социальной периферии", расположенных вне этих регионов, строительство и ремонт 300 общественных зданий, участие 2,5 тысяч жителей периферии в курсах первой медицинской помощи, парамедиков или волонтеров "скорой помощи", сохранение 30 интернов в больницах Негева и 40 интернов в больницах Галилеи с помощью программы бонусов, субсидирование летних лагерей для 100 населенных пунктов (100 тысяч детей).

Также в планах до конца года – строительство на периферии 100 единиц жилья на съем, оказание помощи 400 семьям и 1.000 студентам в оплате съема жилья, создание интернет-сайтов для 50 малых бизнесов, ремонт трех туристических объектов, выявление не имеющих названий улиц в 25 населенных пунктах, оснащение указателями улиц в 8 населенных пунктах, проведение 150 культурных мероприятий с участием 300 тысяч человек в Негеве и Галилее и такого же количества мероприятий с участием 200 тысяч человек в районах "социальной периферии".

Министерство внутренних дел. Министр Арье Маклуф Дери, гендиректор Мордехай Коэн

В новом году МВД указало в планах сокращение совокупного дефицита муниципалитетов с 8,9% до 8,4%, что делает затруднительным сравнение с планами на прошлый год, поскольку тогда параметром было увеличение доходов муниципалитетов. Еще одна важная цель – публикация единого государственного стандарта измерения объектов недвижимости и стандартизация категорий и подкатегорий недвижимости для начисления муниципального налога

Также в планах – увеличение финансово стабильных муниципалитетов с 65 до 67, реорганизация муниципальных границ с целью финансового укрепления 12 "слабых" муниципалитетов, увеличение количества муниципалитетов, готовых к чрезвычайным ситуациям, со 167 до 195, запуск 67 проектов по увеличению доходов в населенных пунктах национальных меньшинств.

Среди других целей министерства – проведение опроса удовлетворенности населения работой органов местной власти, оказание помощи в запуске 15 цифровых муниципальных проектов, создание информационного центра в сфере картографии и сайта географических комиссий, привлечение на госслужбу 360 религиозных деятелей с целью улучшения уровня обслуживания населения, публикация указа об упорядоченных пляжах и запрещенных для купания местах.

Управление регистрации населения и иммиграции. Гендиректор Амнон Шмуэли

В 2016 году управление добилось увеличения доли строительных рабочих, приехавших в Израиль в рамках билатеральных соглашений, с 35% до 62% (при плане в 66%), а в 2017 году планирует довести этот показатель до 81%. В сельском хозяйстве доля приехавших в рамках билатеральных соглашений была доведена с 70% до 86% (при плане в 90%), а в новом году планируется довести ее до 100%. Выполнить задачу по выдворению на добровольной основе 5.000 нелегальных мигрантов удалось лишь частично – страну покинули 3.350 человек. В новом году планируется выдворить еще 3.300 нелегалов. Еще одна важная задача управления – выдача населению новой биометрической документации.

Министерство главы правительства. Министр Биньямин Нетаниягу, гендиректор Эли Гронер

В планах министерства – сокращение на 25% уровня бюрократии и регуляции в 47 сферах, увеличение количества услуг, предоставляемых через портал Gov.il, с 68 до 120, доведение среднего уровня выполнения решений правительства с 65% до 70%, увеличение количества автомобилей, использующих альтернативные двигатели, с 750 до 2.500, увеличение доли пользователей сайтом госархива с 5 до 10 тысяч в месяц.

Также министерство намерено заниматься решением проблемы нехватки рабочей силы в сфере высоких технологий, подготовкой программ по укреплению сотрудничества с Индией и Китаем, продвижением программы по разработке альтернативных источников энергии (20 демонстрационных проектов в текущем году), укреплением безопасности районов, прилегающих к сектору Газы, улучшением качества процесса гиюра, улучшением процесса планирования и контроля в министерствах и ведомствах, продвижением долгосрочного плана застройки (до 2040 года), публикация секретных документов от 1967 года.

Центральное статистическое бюро. Гендиректор Дани Пеперман

ЦСБ планирует в новом году увеличить количество индексов оценки качества жизни населения с 42 до 49, проведение 60 новых исследований, стандартизировать процесс получения данных.

Национальный штаб по кибербезопасности. Директор Авиатар Матания

Среди задач созданной год назад структуры – увеличение количества госструктур, подключенных к системе центра контроля и противостояния киберугрозам (SOC) с 2 до 6, увеличение количества организаций, пользующихся системой обмена информации национального управления по кибербезопасности с 25 до 200, представление Кнессету проекта закона о кибербезопасности, увеличение количества сотрудников национальной группы быстрого реагирования на кибератаки с 400 до 500 человек, увеличение количества академических публикаций в сфере кибербезопасности с 80 до 120, увеличение количества школьников, начавших подготовку в сфере кибербезопасности, с 750 до 850 человек.

Управление госслужащих. Директор Моше Даян

Задачи управления: увеличение доли высокопоставленных чиновников, срок службы которых ограничен, с 36% до 40% (за прошлый год показатель успешно увеличен с 28% до 36%), увеличение представителей эфиопской общины на госслужбе с 1,7% до 1,8%, увеличение количества представителей ультраортодоксального сектора на госслужбе, публикация этического кодекса государственных служащих, продвижение поправок к закону о государственной службе (дисциплина), продвижение закона о предотвращении сексуальных домогательств.

Министерство соцобеспечения и занятости. Министр Хаим Кац, гендиректор Авигдор Каплан

Среди главных задач, обозначенных министерством, следует выделить увеличение количество людей, охваченных программами занятости, с 27 тысяч до 29,5 тысяч человек, охват услугами программы "Яхад" 6.000 одиноких пожилых людей в возрасте старше 86 лет, увеличение количества людей аутичного спектра, получающих услуги министерства, с 13,5 тысяч до 15 тысяч человек, открытие 108 новых яслей и групп продленного дня, сокращение количества погибших на стройках с 30 до 25 человек, увеличение уровня занятости мужчин ультраортодоксального сектора с 51,5% до 54,4%, а женщин арабского сектора – с 32,6% до 34,7%.

Также в планы министерства на ближайший год входит создание управления по работе с лицами с ограниченными возможностями, индивидуальное сопровождение 7.000 подростков в группе риска, внедрение национальной программы по предотвращению насилия в семье, проведение проверок в 240 компаниях по охране и уборке.

Министерство интеграции и общественного равенства. Министр Гила Гамлиэль, гендиректор Ави Коэн

Индикаторы значительной части новых планов министерства относятся к 2018-2019 годам. Среди задач на текущий год – увеличение доли женщин на важных постах в госкомпаниях с 12% до 16%, увеличение доли работающих пожилых людей с 19% до 19,5%, сокращение разрыва в зарплатах мужчин и женщин в общественном секторе с 20% до 18%.

Также в планы министерства входит улучшение работы общественного транспорта в населенных пунктах национальных меньшинств, строительство 76 общественных зданий в населенных пунктах нацменьшинств, открытие бесплатных виртуальных курсов подготовки к психометрическому экзамену, анализ распределения госбюджета по половому признаку, запуск пилотного проекта "Телемедицина" для оказания дистанционных медицинских услуг жителям периферии, предоставление удаленных частных уроков 10 тысячам учеников на периферии, запуск пилотного проекта по объединению процессов для регистрации бизнеса, запуск системы объединения медицинских карт в больничной кассе "Маккаби", увеличение с 7 до 20 количества больниц, в которых создана общая система управления очередями, завершение пилотного проекта по созданию удаленной системы объединения процессов реализации прав людей с ограниченными возможностями.

Министерство по делам религий. Министр Давид Азулай, гендиректор Одед Пелос

В планах министерства на текущий год – увеличение с 60 до 90 количества религиозных советов, в которых внедрена новая технологическая платформа для облегчения доступа населения к религиозным услугам, улучшение оценки в опросах населения об уровне услуг с 7,8 до 8 баллов, увеличение доли религиозных советов, в которых завершен процесс регламентации ставок, зарплат и услуг, с 60% до 70% (в прошлом году была установлена планка в 50%), завершение процесса финансового оздоровления 28 религиозных советов, проведение проверок в 28 религиозных советах и похоронных организациях.

Также министерство ставит перед собой задачи по стандартизации работы похоронных организаций, добавлению микве и религиозных советов на карты навигационного приложения Waze, публикация новых инструкций по работе системы контроля над кашрутом.

Управление раввинатских судов. Директор Шимон Яакоби

Управление не ставит перед собой конкретных задач, отличающихся от прошлогодних. В общем перечне задач интересно отметить "создание судебной стражи", указанное без каких-либо пояснений, и создание телефонного центра обслуживания

Министерство регионального сотрудничества. Министр Цахи Анегби, гендиректор Хишам Хусейн

В задачах министерства на текущий год – представление в госкомиссию по планированию и застройке плана создания нового друзского населенного пункта, публикация тендера на строительство израильско-иорданской промзоны "Шаар а-Ярден", завершение строительства моста и подъездов к пограничному переходу, организация 100 израильско-палестинских бизнес-встреч на КПП "Шаар Эфраим", публикация тендера на прокладку "Водовода мира" между Красным и Мертвым морями.

Также в планы министерства входит создание 8 торгово-промышленных зон в друзских и черкесских населенных пунктах с целью вывода создающих помехи нормальной жизни бизнесов из жилой зоны поселков, завершение работы по картографированию дорог в друзских и черкесских поселках, проверка рентабельности строительства нового КПП на границе с Иорданией в районе Мертвого моря, помощь в строительстве центра логистики для промышленной зоны Дженина, помощь в строительстве 15 новых заводов в промзоне Бейт-Лехема и 12 заводов в промзоне Иерихона, проведение 6 спортивных и 12 культурных мероприятий и 7 конференций совместно с Палестинской автономией и/или арабскими странами региона, принятие 100 детей из соседних арабских стран и 20 детей из стран "второго круга" (Афганистан, Ирак, страны Африки и т.д.) для проведения сложного лечения.

Министерство транспорта и безопасности дорожного движения. Министр Исраэль Кац, гендиректор Керен Тернер-Эяль

В приоритетах министерства – сокращение количества погибших в ДТП с 6,49 до 6 человек на миллиард километров проезда автомобилей, сокращение расходов населения на ремонт и обслуживание автомобилей на 0,5%, увеличение на 6% количества пассажиров на внутренних и международных авиарейсах, повышение доли выполнения планов в долгосрочных проектах с 47% до 65%, увеличение на 4% количества поездок в общественном транспорте, завершение прокладки железнодорожной ветки Акко-Кармиэль, завершение планирования "зеленой" линии трамвая в Гуш-Дане, завершение планирования 47 километров полос для общественного транспорта на междугородних трассах.

Также в планах – проверка реальности и рентабельности строительства аэропорта на искусственном острове в Средиземном море, поиск альтернатив аэропорту Сдэ-Дов и аэродрому Герцлии, увеличение на 2% пропускной способности морских портов Ашдода и Хайфы, создание инфраструктуры для экспериментального центра по исследованию автономного транспорта, запуск 4-го маршрута "Метронит" в Хайфе, расширение проекта, позволяющего пассажирам заходить в автобус через любую дверь, создание "персонального кабинета" для граждан на сайте министерства, отмена ограничений на получение водительских прав за долги, запуск системы регистрации морских судов, компьютеризация тестов для курсов шкиперов.

Министерство туризма. Министр Ярив Левин, гендиректор Амир Галеви

В текущем году министерство не ставит перед собой конкретных целей, ограничиваясь обещанием улучшить прошлогодние показатели. Среди планов – подписание маркетинговых соглашений с туроператорами в Китае, Индии и Латинской Америке, развитие "южного направления" в связи с открытием нового аэропорта имени Илана Рамона, проведение 1.000 проверок на туристических объектах и в отелях, лицензирование 700 новых экскурсоводов, работа по снижению стоимости отдыха.

Министерство по связям с диаспорой. Министр Нафтали Беннет, гендиректор Двир Кахана

Цели министерства – организация трех проектов совместно с еврейскими общинами диаспоры (в прошлом году был запущен только один проект вместо запланированных двух), организация онлайн-курсов по борьбе с антисемитизмом (10 тысяч участников), участие 25 еврейских школ диаспоры в программе по укреплению связей с Израилем.

Министерство связи. Министр Цахи Анегби, гендиректор Шломо Филбер

Среди главных задач министерства на текущий год – расширение покрытия территории Израиля сотовой сетью 4-го поколения с 70% до 75%, начало работы единого регулятора в сфере телерадиовещания, увеличение доли проникновения на рынок новых операторов многоканального телевидения с 4% до 6%, увеличение с 200 до 300 количества почтовых филиалов, в которых среднее время ожидания в очереди менее 10 минут, увеличение количества точек мониторинга иностранной почты с 2 до 6.

Также в планах министерства – реорганизация системы распределения радиочастот и формирование долгосрочной политики их использования, отмена ценового контроля на контракты по доставке больших объемов почты.

Министерство культуры и спорта. Министр Мири Регев, гендиректор Йоси Шараби

Цели министерства – увеличение количества посетителей музеев, галерей и культурных мероприятий с 11,7 до 11,8 миллиона человек, а на периферии – с 1,7 до 1,72 миллиона человек, проведение на периферии 3.900 мероприятий в сфере музыки, балета и театра, увеличение доли взрослого населения, занимающегося спортом, о 35%, а количества профессиональных спортсменов – со 108.230 до 120.000 тысяч человек.

Также среди планов министерства – создание 5 культурных центров и 8 культурных "теплиц" на периферии, проведение месяца чтения и праздника израильской музыки, проведение фестиваля "Кетер а-Мизрах" ("Корона Востока"), начало проекта оцифровки архива израильского кино, ремонт 22 объектов исторического наследия, предоставление галерее Умм эль-Фахма статуса музея, создание фонда поддержки книжных издательств, создание реестра спортивных объектов, завершение строительства первой асфальтированной спортивной автотрассы (в Араде), придание официального статуса спортивному подводному погружению, создание национального института по отличию в спорте на базе института Вингейта.

Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водного хозяйства. Министр Юваль Штайниц, гендиректор Шауль Меридор

В планах министерства – увеличение протяженности газораспределительной системы со 116 до 330 километров, увеличение количества подключенных к газораспределительной системе предприятий с 78 до 119, экономия 240 миллионов киловатт-часов в рамках проекта субсидирования предприятий, экономящих электроэнергию, завершение разработки инфраструктуры по защите от киберугроз.

Также министерство планирует до конца года опубликовать план строительства фотовольтовой электростанции в Димоне, опубликовать тендер на поиск нефти и газа в эксклюзивной экономической зоне Израиля, утвердить план разработки месторождений "Кариш" и "Танин", опубликовать отчет о рентабельности разработки месторождений сланцевой нефти, проведение экологического аудита на инфраструктурных объектах, увеличение на 5% количества специалистов в ключевых сферах деятельности министерства, увеличение доли конечных потребителей, сменивших поставщика бытового газа, с 2,5% до 4%, публикация отчета рентабельности строительства АЭС в Израиле.

Управление электроэнергии. Гендиректор Асаф Эйлат

В прошлом году управление не публиковало своих планов. В новом году основными задачами управления являются публикация трех тендеров на строительство фотовольтовых электростанций и формирование стратегии развития рынка электроэнгергии.

Институт национального страхования ("Битуах Леуми"). Гендиректор Шломо Мор-Йосеф

"Битуах Леуми" также не публиковал в прошлом году свои планы. В новом году нацстрах планирует повышение доли населения, довольного его работой, с 88,69% до 90% и сокращение времени обработки заявлений о получении пособий с 21,2 до 20,5 дней.

Также в планах "Битуах Леуми" – начало реализации закона "Сберегательная программа для каждого ребенка", проверка возможности внедрения в Израиле базового минимального дохода для всех, разработка новой модели определения размеров бедности, упрощение системы оплаты взносов для индивидуальных предпринимателей и платящих по минимальной ставке, максимизация реализации прав получателей пособия по прожиточному минимуму, автоматическое предоставление инвалидности на основании отчетов о госпитализации, получаемых из больниц (8.000 человек).

Список баз данных, которые министерства планируют сделать доступными для населения до конца текущего года

- база данных резервов планирования под жилищное строительство – конец 2017 года

- база данных участков, запланированных под застройку – конец 2017 года

- список мест по приему асбеста в Западной Галилее

- реестр мусорных свалок и центров переработки мусора

- карта участков с загрязненной почвой

- база данных инсектицидов, удобрений и ядохимикатов

- базы данных регистратора компаний и регистратора некоммерческих организаций

- База данных завещаний в пользу государства

- Реестр должников по алиментам

- база данных студентов, получающих помощь от министерства

- база данных органов местной власти

- список пляжей

- список муниципальных корпораций

- база данных мечетей

- база данных запросов муниципалитетов в МВД (изменения арноны, утверждение бюджета и т.д.)

- база данных системы конкурсов на наем на госслужбу

- база данных адвокатов, работающих с раввинатскими судами



Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов

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