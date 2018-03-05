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В Израиле

Семья водителя, сбившего солдат и пограничника в Акко: это не было терактом

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 11:16 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Акко. 4 марта 2018 года
На месте происшествия в Акко. 4 марта 2018 года
На месте происшествия в Акко. 4 марта 2018 года

Родственники 26-летнего водителя, совершившего 4 марта преднамеренные наезды на военнослужащих и сотрудника пограничной полиции в Акко, заявляют, что он не мог действовать по "националистическим мотивам", то есть его действия нельзя называть терактом, пишет сайт Walla.

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По словам отца и других родственников этого водителя, проживающих в деревне Дир аль-Асад, утром в воскресенье он привез в больницу Акко свою жену, которая находится на девятом месяце беременности. Сам водитель с женой проживали в Шфараме. Его близкие заявляют, что их семья никогда не была причастна к экстремистской деятельности, некоторые представители этой семьи служили в ЦАХАЛе.

Отец водителя говорит, что сын работал вместе с ним в металлоремонтной мастерской и никогда не нарушал законов.

Первоначально сообщалось, что водитель белого джипа совершил наезды на трех человек в военной форме после спора с полицейским по поводу штрафа за неправильную парковку.

Но позже полиция заявила: был совершен автомобильный теракт, исполнителем которого стал араб, имеющий израильское гражданство, не проживавший в Акко. В ходе предварительного расследования было установлено, что он целенаправленно сбивал людей в военной или полицейской форме.

Пострадавшие получили легкие травмы. По водителю был открыт огонь на поражение, его ранения средней тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии. Водитель арестован, в больнице он находится под стражей, родственников к нему не допускают.

5 марта арест водителя был продлен на 10 суток.

В то время, как адвокат водителя утверждает, что это была авария, террористическое движение ХАМАС распространило заявление, в котором утверждается, что это был теракт. Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, которого цитирует "Палестинский информационный центр" в своем Twitter, заявил, что ХАМАС приветствует решимость палестинцев бороться с израильской оккупации. Он отметил, что палестинское движение сопротивления будет продолжаться до "окончания оккупации".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2018 г.
ХАМАС приветствовал теракт в Акко
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2018 г.
Полиция: расследование инцидента в Акко указывает на то, что был совершен теракт
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2018 г.
Автомобильный теракт в Акко, четверо пострадавших







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