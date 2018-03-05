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В Израиле

В Израиле начались армейские учения "Можжевеловая кобра 2018"

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото
Учения "Можжевеловая кобра" (архив)
Учения "Можжевеловая кобра" (архив)
Учения "Можжевеловая кобра" (архив)

В воскресенье, 4 марта, в Израиле начались масштабные армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения продлятся до 15 марта.

После этой даты и до конца марта в различных районах страны продолжатся совместные маневры армий Израиля и США.

Заявленная цель учений Juniper Cobra: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны".

В предыдущих таких учениях в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Судя по имеющейся информации, похожий сценарий отрабатывается и в ходе учений в этом году. При этом задействованы новые системы вооружений. Военные используют компьютерное моделирование различных сценариев ракетных и воздушных атак как со стороны внешних противников, так и из сектора Газы.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2018 г.
"Можжевеловая кобра-2018": ЦАХАЛ начал подготовку к совместным учениям с армией США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2018 г.
"Можжевеловая кобра 2018": в Израиле пройдут совместные учения с армией США







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