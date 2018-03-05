В Израиле начались армейские учения "Можжевеловая кобра 2018"

В воскресенье, 4 марта, в Израиле начались масштабные армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения продлятся до 15 марта.

После этой даты и до конца марта в различных районах страны продолжатся совместные маневры армий Израиля и США.

Заявленная цель учений Juniper Cobra: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны".

В предыдущих таких учениях в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Судя по имеющейся информации, похожий сценарий отрабатывается и в ходе учений в этом году. При этом задействованы новые системы вооружений. Военные используют компьютерное моделирование различных сценариев ракетных и воздушных атак как со стороны внешних противников, так и из сектора Газы.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.