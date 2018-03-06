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В Израиле

Трамп не исключил, что приедет на открытие посольства в Иерусалиме

время публикации: 5 марта 2018 г., 19:32 | последнее обновление: 5 марта 2018 г., 23:54 блог версия для печати фото
В Белом доме началась встреча Трампа и Нетаниягу
В Белом доме началась встреча Трампа и Нетаниягу
В Белом доме началась встреча Трампа и Нетаниягу

В понедельник, 5 марта, в Белом доме состоялась пятая по счету встреча президента США Дональда Трампа и главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу.

Последний раз Нетаниягу и Трамп встречались в январе этого года в Давосе, где проходил 48-й международный экономический форум.

Перед тем, как начать переговоры, лидеры двух государств провели совместный брифинг, в ходе которого Дональд Трамп заявил, что США и Израиль связывают лучшие за всю их историю отношения. Он отметил, что решение о переносе посольства в Иерусалим было важным. "Многие президенты обещали, но не делали. Однако я сдержал слово", - сказал Трамп.

Президент США не исключил возможности того, что он может приехать в Израиль на открытие посольства США в Иерусалиме. "Посмотрим, мы хотим построить это здание очень быстро", - отметил он.

Дональд Трамп также заявил, что палестинцы должны вернуться за стол переговоров, и если этого не произойдет, то мира не будет.

Корреспондент 10-го канала израильского телевидения Гили Коэн, обратившись к Нетаниягу, спросила, не хочет ли он прокомментировать последние новости из Израиля, тот ответил: "Я прокомментирую. Но позднее".

Биньямин Нетаниягу на брифинге сообщил, что предстоящая встреча будет посвящена Ирану и его ядерной программе.

Накануне 10-й канал израильского телевидения сообщил, что в ходе встречи с Дональдом Трампом Нетаниягу будет настаивать на включении в новую редакцию "ядерного соглашения" запрета на ракеты дальностью 300 км и более, а не только баллистические ракеты с ядерной боеголовкой, которые могут угрожать Европе и США.

Предполагалось, что встреча будет короче, чем во время предыдущего визита Нетаниягу в Белый дом, и продлится только 75 минут. Однако лидеры закончили беседу на час позднее.

После окончания встречи глава израильского правительства провел короткий инструктаж для журналистов, сопровождающих его в поездке в Вашингтон. Он сказал, что во время встречи Дональд Трамп не ознакомил его с содержанием своего плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, а также не было разговора о графике и сроках его реализации.

В то время, когда Биньямин Нетаниягу беседовал с Дональдом Трампом, в израильских СМИ было опубликовано сообщение о том, что полиция может допросить по "делу 4000" его старшего сына, Яира. Якобы интерес к юношу у следствия возник после того, как государственный свидетель Нир Хефец признался, что Яир и Сара Нетаниягу оказывали влияние на Биньямина Нетаниягу во время принятия решений, имеющих государственную важность.



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