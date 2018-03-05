Примерно в 14:30 в понедельник, 5 марта, стало известно, что бывший советник премьер-министра Нир Хефец подписал соглашение с государством. Содержание соглашения пока не публикуется.

Известно, что переговоры со следствием в центральном отделении "ЛАХАВ-433" в Лоде от имени Хефеца вел адвокат Илан Софер.

Нир Хефец был освобожден из-под стражи 5 марта. Другой подозреваемый по "делу 4000" владелец контрольного пакета акций компании "Безек" Шауль Алович 4 марта был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест на 10 суток.

Журналист канала "Десять" (14-я кнопка) Авиад Гликман утверждал, что Нир Хефец, входивший в окружение Биньямина Нетаниягу, готов предоставить правоохранительным органам улики против его супруги Сары Нетаниягу.

Ранее статус госсвидетелей в рамках расследований против премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже получили бывший гендиректор министерства связи Шломо Филбер и экс-глава канцелярии премьера Ари Харо.

Ynet пишет, что Нир Хефец, подписавший соглашение с полицией и Управлением по ценным бумагам Израиля, становится государственным свидетелем по "делу 4000". Главное условие соглашения: информация, переданная следствию Хефецем, не может быть использована в обвинительном заключении против него самого.

После того, как соглашение было подписано, адвокат Ярон Костлиц, ранее представлявший интересы Хефеца, отказался заниматься в дальнейшем этим делом.

Напомним, по "делу 4000" глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается в получении взятки от бизнесмена Шауля Аловича в виде положительных публикаций на сайте Walla о самом Нетаниягу и о его супруге в обмен на продвижение интересов компании "Безек".

Расследование "дела Безека" перешло в открытую фазу в июне 2017 года по результатам скрытого расследования, проводившегося следственным отделом управления по контролю над рынком ценных бумаг. В ходе расследования проверялись подозрения в совершении уголовных преступлений, включая нарушения отчетности, получение выгоды мошенническим путем, обман корпоративного доверия и создание помех следствию. В рамках данного дела проводилось несколько расследований подозрительного поведения представителей руководства компаний "Безек", YES и "Халаль Тикшорет", а также государственных служащих, по роду деятельности отвечавших за контакты государства с компанией "Безек".

Предполагает, что Нир Хефец также даст показания против Биньямина Нетаниягу по "делу о подарках" (дело 1000).





