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В Израиле

Юридический советник порекомендовал запретить Михаэлю Бен-Ари баллотироваться в Кнессет

время публикации: 5 марта 2019 г., 23:50 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит
Михаэль Бен-Ари
Итамар Бен-Гвир

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит представил свой ответ на апелляцию МЕРЕЦ и остальных партий левоцентристского блока, требовавших запретить кандидатам от партии "Оцма Иегудит" баллотироваться в Кнессет.

Юридический советник правительства и генпрокуратура порекомендовали запретить главе партии Михаэлю Бен-Ари баллотироваться на основании того, что назвали "многочисленными свидетельствами его подстрекательства к расизму". Представители госпрокуратуры привели ряд цитат, фигурирующих в выступлениях и интервью Бен-Ари, а также в роликах, которые он публиковал на своей странице в социальных сетях и на официальной странице своей партии в социальной сети Facebook. Такие выражения как "нация убийц", "нация, в характере которой убийства и предательства", "люди, которые понимают только силу", госпрокуратура охарактеризовала как "постоянное подстрекательство к расизму".

В то же время, Мандельблит рекомендовал предоставить право Итамару Бен-Гвиру баллотироваться. "Несмотря на беспокойство, которое вызывают представленные свидетельства, мы считаем возможным предоставить Итамару Бен-Гвиру возможность принимать участие в выборах. Он приблизился к границе дозволенного, но не пересек ее", – говорится в заключении юридического советника правительства.

В ответ на это решение из партии "Оцма Иегудит" передали: "Получено наилучшее доказательство того, что Авихай Мандельблит и (госпрокурор) Шай Ницан являются теми, в чьих руках подлинная власть в стране. После того, как предоставили право баллотироваться в Кнессет врагам Израиля, они не могут занимать свои должности. Завтра мы докажем несостоятельность всех их доводов".

В партии МЕРЕЦ заявили: "Юридический советник правительства показал красную карточку расистам, которых Нетаниягу пытался провести в Кнессет. Авихай Мандельблит дал понять всем, что расизм – это красная черта, это нарушение закона. Расизма в Кнессете не будет".

Напомним, что Михаэль Бен-Ари занимает пятое место в предвыборном списке "Ихуд мифлагот а-ямин", а Итамар Бен-Гвир – восьмое.

Утром 6 марта состоится заседание Центризбиркома, которому предстоит принять решение по этому вопросу. Ожидается, что любая из проигравших сторон подаст иск в БАГАЦ.

Ранее юридический советник правительства рекомендовал допустить до выборов арабскую партию БАЛАД.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2019 г.
Юридический советник правительства порекомендовал не запрещать арабским партиям участвовать в выборах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2019 г.
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