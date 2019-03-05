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В Израиле

Лунный аппарат "Берешит" опубликовал первое "селфи" на фоне Земли

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати фото
Лунный аппарат "Берешит" опубликовал первое "селфи" на фоне Земли
Лунный аппарат "Берешит"
Лунный аппарат "Берешит"

Во вторник, 5 марта, израильский космический аппарат "Берешит", находясь на эллиптической орбите, на удалении около 37.600 км от поверхности Земли, сделал первую фотографию и передал ее в центр управления.

На этом снимке камера "Берешит" запечатлела часть этого аппарата на фоне Земли (в кадре видна Австралия), а также табличку с надписями на иврите и английском: "Народ Израиля жив", "Маленькая страна, большие мечты".

Руководители проекта SpaceIl отмечают, что речь идет о самой удаленной от поверхности Земли фотографии, когда-либо сделанной израильской камерой.

Лунный аппарат "Берешит" был запущен с мыса Канаверал 22 февраля. Посадка аппарата "Берешит" на Луну запланирована на 11 апреля. Расстояние от Земли до Луны может колебаться в пределах от примерно 356.000 до почти 407.000 км (в перигее и апогее, соответственно).

18 февраля Александр Фридман – главный системный инженер проекта SpaceIl, ответственный за все операции спутника "Берешит" после запуска – в интервью радиостанции КАН РЭКА пояснял, после вывода на околоземную орбиту "Берешит" должен будет "своими силами... постепенно подниматься, поймать Луну, когда она будет недалеко от нас, встретиться с Луной и после этого – крутиться вокруг Луны, постепенно спускаться", а затем осуществит посадку на лунную поверхность.

"Основная наша миссия не научная. Основная наша миссия – вызвать интерес у школьников к изучению наук, таких как математика, физика и других", – пояснял Фридман. Речь идет о так называемом "Эффекте Аполло": после триумфального полета американцев на Луну полвека назад на космическом корабле Apollo 11 был резкий всплеск интереса к точным и естественным наукам в США.

Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" планирует научную миссию, которая будет состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора, который будет доставлен на Луну (данное исследование проводится под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность". Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2019 г.
Аппарат "Берешит" совершил второй самостоятельный маневр на пути к Луне
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2019 г.
Второй маневр лунного аппарата "Берешит" отменен из-за технической неполадки
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Лунный аппарат "Берешит" совершил первый самостоятельный маневр, отдаляясь от Земли
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2019 г.
Первый израильский лунный аппарат "Берешит" запущен в космос
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2019 г.
Запуск первого израильского лунного аппарата. Рассказывает системный инженер Александр Фридман





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