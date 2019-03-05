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В Израиле

СМИ: ультраортодоксы объявили условия присоединения к правительству во главе с Ганцем

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
Члены фракции "Яадут а-Тора"
Габи Ашкенази, Яир Лапид, Бени Ганц и Моше Яалон
СМИ: ультраортодоксы объявили условия присоединения к правительству во главе с Ганцем

Ультраортодоксальные партии готовы войти в правительство, если его возглавит партия "Кахоль Лаван", при условии расторжения договора о ротации между Бени Ганцем и Яиром Лапидом.

Как сообщает газета "Маарив а-Шавуа", в закрытых беседах представители ультраортодоксов заявляют, что по-прежнему предпочитают коалицию с Нетаниягу, но если выяснится, что сформировать ее невозможно, то не исключается и союз с Ганцем. Однако вето, которое ультраортодоксы накладывают на союз с Яиром Лапидом, остается в силе.

Источники в партии "Яадут а-Тора" отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив лишь, что "никакого союза с Лапидом быть не может, а Ганц – другое дело".

Отметим, что речь идет в первую очередь о партии "Дегель а-Тора", входящей в состав фракции "Яадут а-Тора". Эта часть фракции считается более умеренной и готовой к компромиссам. В "Агудат Исраэль" уже заявили, что не войдут в одно правительство с Яиром Лапидом. Из ШАС никаких заявлений на эту тему не поступало.

Пресс-служба "Кахоль Лаван" заявила, комментируя эти публикации: "Соглашение о ротации расторгнуто не будет. Мы победим на выборах и пригласим все сионистские партии войти в наше правительство, которое будет отстаивать государственные интересы".

В последние дни публикуется противоречивая информация о взаимоотношениях "Кахоль Лаван" с ультраортодоксами. Как сообщили источники в партии Ганца-Лапида, еще не опубликованная программа партии содержит пункт об отмене закона о порядке работы магазинов по шаббатам, утверждение законопроекта о призыве в его нынешней редакции, утверждение закона о суррогатном материнстве в том числе для однополых пар, а также предоставление муниципалитетам права разрешать работу общественного транспорта по шаббатам. Неясно, возможен ли союз с ультраортодоксами на такой платформе.

В то же время, в ультраортодоксальных кругах заявляют, что ведутся переговоры о продолжении финансирования учебных заведений ультраортодоксального сектора, где не изучаются основные предметы общеобразовательной программы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2019 г.
СМИ: "Кахоль Лаван" ведет переговоры с ультраортодоксами и выступает за общественный транспорт по шаббатам





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