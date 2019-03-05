В ответ на "огненный" террор ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в Газе

"Поздно вечером 5 марта в ответ на "огненный" террор из сектора Газы ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на военной базе ХАМАСа на севере палестинского анклава", - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что в ЦАХАЛе со всей серьезностью относятся к попыткам террористов нанести удар по гражданскому населению Израиля. Армия продолжит решительные действия в отношении террористов.

Около 23:00 в палестинских СМИ появились сообщения о взрывах в центральной части сектора, а также на севере.

Хамасовское "Палестинское информационное агентство" писало, что удары наносятся самолетами израильских ВВС, а одной из целей была тренировочная база "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) в центральной части сектора.

Спустя короткое время после атаки израильских ВВС палестинское агентство PNA передало, что "молодежное подразделение" осуществило запуск в сторону израильской территории "огненных" шаров, с прикрепленными к ним взрывными устройствами.

В течение дня 5 марта воздушными шарами, запущенными из сектора Газы, на территорию Израиля были доставлены не менее семи взрывных устройств. В течение дня ЦАХАЛ не предпринимал никаких ответных шагов. Военные обозреватели на радиостанции "Кан Бет" предположили, что причиной сдержанности ЦАХАЛа стала египетская делегация, приезжавшая днем на переговоры с лидерами ХАМАСа. Несколько часов назад египтяне покинули сектор.