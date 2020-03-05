Результате выборов в Кнессет: у право-религиозного блока 58 мандатов

После подсчета 100% голосов, в том числе голосов "карантинщиков", опубликованы "неофициально окончательные" результаты выборов в Кнессет 23-го созыва: право-религиозный блок остается с 58 мандатами, что не позволяет Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

Партия "Ликуд" получает 36 мандатов, "Кахоль Лаван" - 33 мандата, Объединенный арабский список - 15 мандатов, ШАС - 9, НДИ - 7, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 7, "Яхадут а-Тора" - 7, "Ямина" - 6".

Официально окончательные результаты выборов в Кнессет 23-го созыва будут опубликованы до 10 марта.

Руководство "Ликуда" обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой пересмотреть все протоколы и листы голосования "с целью проверки результатов и обнаружения ошибок".

Как уже сообщалось, президент Израиля Реувен Ривлин объявит не позднее 17 марта, на кого из кандидатов возлагает задачу по формированию правительства.

Консультации с главами фракций начнутся после получения Ривлиным протокола с результатами выборов. Этот протокол должен быть вручен главе государства через восемь дней после выборов. После этого в распоряжении Ривлина будет неделя для консультаций с представителями партий, прошедших в Кнессет.

По итогам этих консультаций, будет принято решение о том, кто из кандидатов получает право на формирование правительства. В окружении Ривлина отмечают, что он не обязан использовать все время и может объявить о своем решении ранее 17 марта.

Напомним, что если один из кандидатов получает рекомендацию 61 депутата, то право формировать правительство переходит к нему автоматически. Если же 61 рекомендации нет ни у кого, то президент должен решить, кто имеет наибольшие шансы сформировать правительство и принять решение на основе этого фактора. У кандидата будут 28 дней для формирования коалиции и в случае необходимости он может попросить еще 14 дней.

Если ему не удастся сформировать коалицию, то право получит второй кандидат, у которого также будут 28 дней, но без дополнительных 14. Если и он не преуспеет, то начнется этап в 21 день, когда каждый депутат сможет попытаться получить 61 рекомендацию. Если же и этого не случится, как произошло после выборов в Кнессет 22-го созыва, то будут объявлены досрочные выборы.





