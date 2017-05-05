Шакед: новые законы будут утверждаться с учетом поселений Иудеи и Самарии

Министр юстиции и председатель законодательной комиссии правительства Аелет Шакед и член комиссии от партии "Ликуд" министр туризма Ярив Левин объявили об изменении процедуры подачи правительственных законопроектов.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", согласно новой процедуре, инициирующее законопроект министерство обязано будет включить в него оценку возможности его распространения на граждан Израиля, проживающих в Иудее и Самарии.

На текущий момент принимаемые Кнессетом законы действительны только в пределах так называемой "зеленой черты" (включая Голанские высоты и весь Иерусалим). Для того, чтобы закон вступил в силу в поселениях Иудеи и Самарии, он должен быть включен в специальный приказ военного командования Центрального округа.

В совместном заявлении Шакед и Левина говорится, что они больше не намерены терпеть ситуацию, при которой "правительство игнорирует нужды и интересы части населения страны".