Больница "Барзилай": оказана помощь более чем 80 пострадавшим в результате обстрелов из Газы

Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что за последние сутки была оказана медицинская помощь более чем 80 гражданам, пострадавшим в результате ракетных обстрелов из сектора Газы.

Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния.

В ночь на 5 мая в результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина примерно 60 лет получил тяжелые осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Барзилай", но врачи не смогли спасти его жизнь.

В больнице "Барзилай" находится пожилая женщина (примерно 80 лет) из Кирьят-Гата, получившая крайне тяжелые осколочные ранения лица.

Кроме того, в больнице остается 50-летний мужчина из Ашкелона, который получил ранения средней степени тяжести.

В общей сложности, по состоянию на утро 5 мая, в больнице "Барзилай" продолжают оказывать помощь 15 пострадавшим. Остальные выписаны после оказания необходимой помощи.





