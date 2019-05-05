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В Израиле

Больница "Барзилай": оказана помощь более чем 80 пострадавшим в результате обстрелов из Газы

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Больница "Барзилай": оказана помощь более чем 80 пострадавшим в результате обстрелов из Газы
Больница "Барзилай": оказана помощь более чем 80 пострадавшим в результате обстрелов из Газы
Больница "Барзилай": оказана помощь более чем 80 пострадавшим в результате обстрелов из Газы

Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что за последние сутки была оказана медицинская помощь более чем 80 гражданам, пострадавшим в результате ракетных обстрелов из сектора Газы.

Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния.

В ночь на 5 мая в результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина примерно 60 лет получил тяжелые осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Барзилай", но врачи не смогли спасти его жизнь.

В больнице "Барзилай" находится пожилая женщина (примерно 80 лет) из Кирьят-Гата, получившая крайне тяжелые осколочные ранения лица.

Кроме того, в больнице остается 50-летний мужчина из Ашкелона, который получил ранения средней степени тяжести.

В общей сложности, по состоянию на утро 5 мая, в больнице "Барзилай" продолжают оказывать помощь 15 пострадавшим. Остальные выписаны после оказания необходимой помощи.



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Ракетные обстрелы из Газы: один человек убит, десятки пострадавших





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