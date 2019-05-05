ЦАХАЛ опубликовал фотографии домов боевиков, которые использовались как склады оружия

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала фотографии домов в жилых кварталах в секторе Газы, которые использовались под склады оружия и боеприпасов. В этих зданиях проживали семьи боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", отмечают военные.

В частности, были атакованы с воздуха такие дома в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора Газы, и в городе Газа, в районе Шати.

Военные не сообщают дополнительные подробности по поводу этих ударов. Как правило, до нанесения ударов по целям в жилых районах ЦАХАЛ уведомляет местных жителей и дает им время для эвакуации.

По данным армейской пресс-службы, за последние сутки ЦАХАЛ атаковал 220 целей в секторе Газы.

За тот же период из Газы были выпущены не менее 430 ракет и минометных снарядов. Примерно 100 ракет сбиты системой ПРО "Железный купол".