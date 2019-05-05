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5 мая 2019 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ опубликовал фотографии домов боевиков, которые использовались как склады оружия

время публикации: 09:56 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ опубликовал фотографии домов боевиков, которые использовались как склады оружия
ЦАХАЛ опубликовал фотографии домов боевиков, которые использовались как склады оружия
ЦАХАЛ опубликовал фотографии домов боевиков, которые использовались как склады оружия

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала фотографии домов в жилых кварталах в секторе Газы, которые использовались под склады оружия и боеприпасов. В этих зданиях проживали семьи боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", отмечают военные.

В частности, были атакованы с воздуха такие дома в Рафахе и Хан-Юнисе на юге сектора Газы, и в городе Газа, в районе Шати.

Военные не сообщают дополнительные подробности по поводу этих ударов. Как правило, до нанесения ударов по целям в жилых районах ЦАХАЛ уведомляет местных жителей и дает им время для эвакуации.

По данным армейской пресс-службы, за последние сутки ЦАХАЛ атаковал 220 целей в секторе Газы.

За тот же период из Газы были выпущены не менее 430 ракет и минометных снарядов. Примерно 100 ракет сбиты системой ПРО "Железный купол".

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